مصر والخفافيش.. فيروس وظهور في 3 محافظات

يستمر حيوان الخفاش في تصدر الصورة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما تعددت وقائع ظهوره في عدد من المحافظات المصرية.

ويعد الخفاش هو الحيوان الثديي الوحيد الذي يستطيع الطيران، حيث حدث تحورا بين أطراف أصابعها إلى غشاء يساعدها على الطيران.

مصر والخفافيش.. فيروس وظهور في ثلاث محافظات

بداية علاقة مصر بالخفافيش خلال الأشهر الماضية، كانت بدخول فيروس كورونا إلى البلاد في فبراير الماضي، ليستمر في انتشاره حتى الآن لتصل إجمالي الحالات إلى 3659 حالة.

منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصدر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" المفترض هو الخفافيش، ومنها انتقل إلى الإنسان عبر وسيط.

وقالت المتحدثة باسم الصحة العالمية، إلى أن جميع الأدلة المتوفرة، تشير إلى أن أصل هذا الفيروس حيواني، ولم يتم التلاعب به في المختبرات، وأن الخفافيش هي موطنه البيئي.

لم تنتهِ العلاقة بين الخفافيش والأراضي المصرية عند حد الوباء، إذ شهدت 3 محافظات خلال الأيام الماضية، ظهور الخفافيش بها.

في 17 أبريل الماضي، شهدت قرية الحزانية بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، ظهور عدد كبير من الخفافيش، اتخذت من أحد المنازل القديمة المغلقة مركزًا لها، ما أثار رعب الأهالي.

وفي اليوم الذي تلاه، أثار ظهور عدد من الخفافيش داخل منزل مهجور في قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، قلق وخوف عدد من الأهالي، بعدما فتح بعض الشباب أحد المنازل المهجورة والتي كان يقطنها عدد من الخفافيش، من أجل التصوير داخلها.

ويوم أمس الأربعاء، شكا عدد من الأهالي في مدينة سمالوط بالمنيا، من ظهور خفافيش داخل منزل مهجور بشارع التجارة، ما أثار حالة من الخوف بين الجميع خصوصًا الأطفال، وانتقلت لجنة من الوحدة المحلية والزراعة للفحص واتخاذ اللازم.