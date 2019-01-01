رغم قيود العزل.. "عازفة كمان" تكسر حاجز الصمت في "نيو أورليانز"

06:37 ص | الخميس 23 أبريل 2020
رغم قيود العزل.. "عازفة كمان" تكسر حاجز الصمت في "نيو أورليانز"

رغم قيود العزل.. "عازفة كمان" تكسر حاجز الصمت في "نيو أورليانز"

كتب: (وكالات)

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بعدما خلت شوارع مدينة نيو أورليانز الأمريكية من المارة بعد تطبيق قيود العزل العام بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لم تستسلم سارة جرانت وعازفة الكمان المتجولة آنا روزنوفسكا لليأس وقررتا تقديم عرض موسيقي متجول، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

والعرض الذي تقود فيه جرانت عربة مكشوفة ذات ثلاث عجلات وبداخلها روزنوفسكا تعزف الكمان يحمل اسم "صندوق الموسيقى المتجول" واكتسب شهرة في أحياء نيو أورليانز، وقالت روزنوفسكا: "لم نكن نعلم مدى احتياج الناس لهذا الأمر".

وفي مدينة تعشق الموسيقى مثل نيو أورليانز خيم الصمت على الحانات المغلقة وخلقت الشوارع الخالية حالة من الفراغ.

وأدت القيود الصارمة على التجمعات إلى إلغاء الحفلات الموسيقية واستعراضات الشوارع ومهرجان الجاز والتراث الذي كان يجذب مئات الآلاف في مثل هذا الأسبوع والأسبوع القادم.

والآن تصدح الألحان التي تعزفها روزنوفسكا مباشرة مصحوبة بموسيقى مسجلة في الخلفية في شوارع نيو أورليانز في محاولة لتخفيف وطأة ليالي العزل عن سكان المدينة الهادئة.

اعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن أكثر من 1700 وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، فجر اليوم، في نبا عاجل، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق، إن "استراتيجيتنا لمكافحة وباء كورونا تسير في الاتجاه الصحيح"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء أمس الأربعاء.

وأشارت خلية الأزمة الأمريكية، إلى أنه "علينا أن نفصل بين الإنفلونزا وفيروس كورونا في المرحلة المقبلة".

وكان ترامب، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستعيد فتح الحدائق والمنتزهات مع اتباع الإرشادات الخاصة بكورونا المستجد، مضيفا إن التوقف عن استقبال المهاجرين سيساهم في حماية العمال الأمريكيين.

وتابع ترامب قائلا: "نسعى لاستعادة نشاط سوق العمل، وإنقاذ العمال المتضررين من كورونا".

 

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