"أبل" تعتزم إصلاح ثغرة عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق

07:02 ص | الخميس 23 أبريل 2020
"أبل" تعتزم إصلاح ثغرة عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق

"أبل" تعتزم إصلاح ثغرة عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق

كتب: (وكالات)

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تعتزم شركة أبل إصلاح ثغرة قالت شركة أمنية إنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق خلال فترة تمتد إلى 6 سنوات، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وهذا الخلل البرمجي الذي يوجد في أجهزة آيباد أيضا اكتشفته شركة زيكوبس المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة وتتخذ من سان فرانسيسكو مقرا أثناء تحقيقها في هجوم إلكتروني متطور تعرض له أحد العملاء نهاية عام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زيكوبس، زوك أفراهام، إنه عثر دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها في ما لا يقل عن 6 عمليات اختراق إلكترونية.

واعترف متحدث من أبل بوجود خلل في النظام البرمجي للبريد الإلكتروني لأبل بأجهزة آيفون وآيباد المعروف باسم "ميل آب" وقال إن الشركة توصلت إلى حل سيكون متاحا ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التي بيعت عالميا.

ورفضت أبل التعليق على بحث أفراهام الذي نشر أمس الأربعاء، وأشار البحث إلى أن الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد وأنها استخدمت بالفعل في اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات.

وقال أفراهام إنه وجد ما يدل على أن برنامجا خبيثا استغلال ثغرة في نظام تشغيل هواتف أبل "آي.أو.إس" منذ يناير 2018. ولم يستطع تحديد هوية المخترقين كما لم تستطع وكالة "رويترز" للانباء التحقق من زعمه من مصدر مستقل.

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