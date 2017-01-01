فيروس كورونا يعيد خاتم زفاف لزوجين فقداه في 2017

09:56 ص | الخميس 23 أبريل 2020
خاتم

خاتم

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

تطوير خاتم ذكي يكتشف الإصابة بفيروس كورونا قبل ظهور الأعراض بـ24 ساعة

تطوير خاتم ذكي يكتشف الإصابة بفيروس كورونا قبل ظهور الأعراض بـ24 ساعة

من بينها خاتم الخلود.. مجوهرات في يد رونالدو بقيمة 13 مليون جنيه

من بينها خاتم الخلود.. مجوهرات في يد رونالدو بقيمة 13 مليون جنيه

بعد 37 عاما.. مدربة غطس تعثر خاتم زواج وتعيده إلى صاحبه

بعد 37 عاما.. مدربة غطس تعثر خاتم زواج وتعيده إلى صاحبه

سعال كلب يحل لغز اختفاء خاتم زواج بعد 5 سنوات!

سعال كلب يحل لغز اختفاء خاتم زواج بعد 5 سنوات!

رغم الخوف والرعب اللذين يسيطران على سكان العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلا أن الفيروس التاجي حمل ذكرى سعيدة لزوجين وأعاد البسمة لحياتهما.

وروى رايان كريفوي صاحب مطعم بولاية فلوريدا الأمريكية، أنه استغل القيود التي فرضت بسبب الفيروس التاجي، وقرر القيام بأعمال ترميم للمطعم ، يوم الاثنين الماضي، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وخلال عمليات الترميم، قام العامل بخلع الألواح الخشبية التي تغطي أرضية المطعم، ليكتشفوا وجود عدد من المواد الثمينة، مثل قطعة ذهبية وخاتم فضي، وعندما فحصه "كريفوي" عثر على نقش على الخاتم "مايك وليزا" ومكتوب تاريخ "21-08-15"، أي اسم العروسين وتاريخ زفافهما.

وقررت مديرة التسويق في المطعم، فورميكا نشر صورة الخاتم، معتقدة في البداية أنها لن تحصل على رد، ومع ذلك، تمت مشاركة المنشور من قبل 5000 مستخدم في موقع "فيسبوك"، قبل أن تصل إلى مايك وليزا.

وبالفعل، اتصلت "ليزا" بالمطعم بعد ثلاثة أيام من تداول المنشور، وقالت "لن تصدقوا هذا، لكن أنا ليزا".

وأرسلت ليزا صورا لها وهي تتناول الطعام مع زوجها في المطعم في عام 2017 كدليل يدعم كلامها، حيث فقدت مع زوجها الخاتم في ذلك العام ولم يعثرا عليه على الإطلاق.

الأكثر قراءة

الصحة العالمية تحسم الجدل وتعلن نوع الحيوان ناقل فيروس "كورونا"

الصحة العالمية تحسم الجدل وتعلن نوع الحيوان ناقل فيروس "كورونا"

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل حول منشأ فيروس "كورونا"، في ظل انتشار نظريات المؤامرة التي تزعم أن الفيروس المستجد تم تخليقه أو تصنيعه أو حتى تطويره معمليا.
خبيرة أبراج تتوقع نهاية كورونا: الأسوأ سيأتي بعده

خبيرة أبراج تتوقع نهاية كورونا: الأسوأ سيأتي بعده

علقت بسنت يوسف، خبيرة الأبراج، على تنبؤها في أول العام بحدوث كارثة طبيعية تؤثر على اقتصاديات دول عظمى وهو ما حدث بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث قالت إن ال
أول تعليق من "تيك توك" على واقعة فيديو حنين حسام

أول تعليق من "تيك توك" على واقعة فيديو حنين حسام

عقب واقعة القبض على الطالبة حنين حسام بشأن مقطع الفيديو الذي دعت خلاله الفتيات لتسجيل فيديوهات لهن من داخل المنزل مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة، أصدر تطبيق
آذان النوازل في رمضان.. صيغته وما يجب أن تردده عند سماعه

آذان النوازل في رمضان.. صيغته وما يجب أن تردده عند سماعه

كل ما تريد معرفته عن آذان النوازل الذي سمحت به وزارة الأوقاف في شهر رمضان
رفض ارتداء الكمامة.. أب يقتل ابنه قبل الخروج من المنزل

رفض ارتداء الكمامة.. أب يقتل ابنه قبل الخروج من المنزل

في واقعة غريبة على الأراضي الهندية، قام رجل بارتكاب جريمة قتل ابنه، بسبب رفضه ارتداء كمامة طبية قبل خروجه من المنزل،  وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.