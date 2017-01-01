فيروس كورونا يعيد خاتم زفاف لزوجين فقداه في 2017

رغم الخوف والرعب اللذين يسيطران على سكان العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلا أن الفيروس التاجي حمل ذكرى سعيدة لزوجين وأعاد البسمة لحياتهما.

وروى رايان كريفوي صاحب مطعم بولاية فلوريدا الأمريكية، أنه استغل القيود التي فرضت بسبب الفيروس التاجي، وقرر القيام بأعمال ترميم للمطعم ، يوم الاثنين الماضي، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وخلال عمليات الترميم، قام العامل بخلع الألواح الخشبية التي تغطي أرضية المطعم، ليكتشفوا وجود عدد من المواد الثمينة، مثل قطعة ذهبية وخاتم فضي، وعندما فحصه "كريفوي" عثر على نقش على الخاتم "مايك وليزا" ومكتوب تاريخ "21-08-15"، أي اسم العروسين وتاريخ زفافهما.

وقررت مديرة التسويق في المطعم، فورميكا نشر صورة الخاتم، معتقدة في البداية أنها لن تحصل على رد، ومع ذلك، تمت مشاركة المنشور من قبل 5000 مستخدم في موقع "فيسبوك"، قبل أن تصل إلى مايك وليزا.

وبالفعل، اتصلت "ليزا" بالمطعم بعد ثلاثة أيام من تداول المنشور، وقالت "لن تصدقوا هذا، لكن أنا ليزا".

وأرسلت ليزا صورا لها وهي تتناول الطعام مع زوجها في المطعم في عام 2017 كدليل يدعم كلامها، حيث فقدت مع زوجها الخاتم في ذلك العام ولم يعثرا عليه على الإطلاق.