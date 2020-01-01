بالساعة والدقيقة.. عدد ساعات الصوم وأول صلاة تراويح في غرة رمضان

05:11 ص | الخميس 23 أبريل 2020
شهر رمضان

شهر رمضان

كتب: لمياء محمود

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الجمعة الأولى في رمضان بلا صلاة جماعة.. وزير الأوقاف: صلوا في بيوتكم

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، أن اليوم الخميس 23 أبريل عام 2020، هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريًا، وأن الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.

وقال مفتى الجمهورية، عبر صفحة دار الإفتاء على "فيسبوك"، "تعذرت الدار شرعا من الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، وعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1441 هجريًا بالعين المجردة، وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم غدا الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان، والجمعة هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وأربعين هجريًا".

عدد ساعات الصوم

وسيكون يوم الجمعة هو أول أيام الشهر الكريم وتبلغ عدد ساعات الصوم فيه 15 ساعة وثلاث دقائق.

موعد الإفطار 

وسينطلق مدفع الإفطار في الساعة السادسة و28 دقيقة مساء متوافقا مع أذان المغرب.

موعد أول صلاة تراويح 

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عدم إقامة صلاة التراويح واستمرار غلق المساجد للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعلى المسلمين أن يصلوا التراويح في بيوتهم، والتي ستكون بعد أداء صلاة العشاء في السابعة و51 دقيقة مساء.

 

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