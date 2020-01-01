أكلوه حيا.. خنازير برية تلتهم طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات

02:38 ص | الخميس 23 أبريل 2020
خنازير

خنازير

كتب: لمياء محمود

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في واقعة غريبة من نوعها، التهمت مجموعة من الخنازير الضالة طفلا صغيرا حيا أثناء خروجه للعب.

وقال ضابط منطقة سيادباد، إن الطفل في. هارشافاردهان، البالغ من العمر 4 أعوام، غادر منزله والموجود في كوخ بمستعمرة سينجاريني الهندية يوم الثلاثاء الماضي، من أجل اللعب عندما هاجمه قطيع من الخنازير وأكلوه حيا والتهموا اجزاء من جسد، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجر قطيع الخنازير البرية "في" بعدما هاجموه إلى مستودع للنفايات وأكلوا أجزاء من جسده أثناء وجوده على قيد الحياة ليتوفى على الفور، وتم استدعاء الشرطة بعد اكتشاف جثته التي تعرضت للعض الشديد.

وكانت الشرطة تعمل على التعرف على الجثة عندما وصل والدا الطفل، وتم نقله إلى المستشفى ولكن كان الأوان قد فات.

وفقد والدا "في" عملهما في وقت قريب بسبب فيروس كورونا المستجد، وقدم الجيران شكاوى متكررة للسطات المحلية من قبل بسب الخنازير المنتشرة ولكن دون جدوى.

وتعد وفاة "في" هي الأولى من نوعها في المنطقة.

 

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