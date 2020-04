صور.. في عيدها.. الأرض تتعافى والتلوث في أقل مستوياته

يحتفل العالم باليوم العالمي للأرض، ويرجع سبب اختيار يوم 22 أبريل، لأنه يمثل فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وتحتفل به سنويًا أكثر من 175 دولة.

واستغلت الكرة الأرضية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتلقط أنفاسها وتبدأ في التعافي من آثار الأنشطة الصناعية للبشر المدمرة، ويقل التلوث ويلتئم ثقب الأوزون.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورا بالقمر الصناعي أظهرت خلو عدد من مدن العالم من التلوث وانخفاضه بشكل عام من هواء الأرض، بالإضافة إلى التئام ثقب الأوزون، وانخفاض معدل الاحتباس الحراري ، نتيجة لانتشار فيروس كورونا والذي أجبر السكان على التزام منازلهم والحد من الأنشطة الصناعية والتجارية، وفقا لموقع "interestingengineering".

كان أحد الآثار الرئيسية لتفشي الفيروس التاجي، هو الانخفاض الكبير في تلوث الهواء في أجزاء كثيرة من العالم، ويظهر الانخفاض بشكل ملحوظ في الدول الصناعية المتقدمة أو النامية مثل الصين وأوروبا، ويوضح الانخفاض مقدار النشاط الصناعي الذي تم إغلاقه مؤخرًا.

وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية مثل القمر الصناعي "Sentinel-5P" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية خلال الأسابيع القليلة الماضية انخفاضًا كبيرًا في الغازات الملوثة مثل ثاني أكسيد النيتروجين (NO2).

ويتم إنتاج ثاني أكسيد النيتروجين بشكل رئيسي بواسطة محركات السيارات ومحطات الطاقة والعمليات الصناعية الأخرى، ويعتقد أنه السبب في عدد لا يحصى من المشاكل الصحية، وخاصة أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو.

وقد شوهدت واحدة من أكبر قطرات الغاز في مدينة ووهان الصينية، والتي خضعت لحظر صارم منذ شهر يناير الماضي، ما أدى لانخفاض نسبة الانبعاثات من 10-30% .

مع توقف حركة السياحة، أصبحت القنوات المائية بمدينة البندقية الإيطالية نظيفة ونقية لأول مرة منذ سنوات طويلة، إذ تسببت الزوارق الآلية والقوارب في ارتفاع نسبة الرواسب وتلوث المياه بشكل كبير، وهو الأمر الذي تسبب فيروس كورونا في انعدامه وعودة الطبيعة للسيطرة مرة أخرى، واستعادة الحركة البحرية للأسماك بحرية.

The coronavirus pandemic has had an unexpected side effect in Venice—where the normally cloudy canals have transformed into water crystal clear enough to see fish swimming below. https://t.co/qrr8iphSPd pic.twitter.com/37H7iiB09Y