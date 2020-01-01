"ماسنجر كيدز".. فيسبوك تطلق تطبيقا جديدا للأطفال في 75 دولة

08:13 م | الأربعاء 22 أبريل 2020
فيسبوك

فيسبوك

كتب: وكالات

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أصبح العديد من المواطنين حول العالم مضطرون لالتزام المنازل في ظل فرض الحجر الصحي في مختلف البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الأمر الذي دفع شركة "فيسبوك" الأمريكية، لتوفير تطبيق "ماسنجر كيدز"، لتجنب شعورهم بالوحدة والحزن.

وأوضحت فيسبوك، وفقا لما نقله موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق "ماسنجر كيدز" المخصص للأطفال، بات ضروريا لعدد كبير من العائلات، بسبب جلوس الأطفال بعيدا عن الأصدقاء وباقي أفراد العائلة.

ويقدم "فيسبوك" في تطبيقه الجديد المقرر طرحه في 75 دولة جديدة حول العالم، 3 طرق اشتراك جديدة لمساعدة الآباء على توصيل الأطفال بأصدقائهم، الأول منهم يعمل على منح الوالدين خيار السماح لأطفالهم بقبول أو رفض أو إضافة أو إزالة جهات الاتصال.

كما يعمل التطبيق كذلك على إخطار أولياء الأمور، إذا قرر أطفالهم قبول أي صداقة ويمكن بسهولة رفض هذا القرار من خلال لوحة تحكم الآباء، بالإضافة لمنح البالغين الآخرين القدرة على إضافة أطفالهم إلى الدردشات الجماعية عبر تطبيق "ماسنجر كيدز"، وهذا من شأنه أن يسهل على المعلمين أو المدربين، على سبيل المثال، بدء محادثة مع صفوفهم أو فرقهم.

ومن المقرر أن تجعل "فيسبوك" تلك التقنيات متاحة في جميع أنحاء العالم في الفترة المقبلة، فهي مطروحة حاليا في الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية وبعض دول العالم.

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