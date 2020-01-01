بسبب بتر إصبع عامل.. توقيع غرامة ضخمة على شركة سويدية

وقعت محكمة سويدية، غرامة مالية كبيرة على شركة تعدين سويدية، بعد إصابة أحد العمال في إصبعه، الأمر الذي تسبب في بتره بعد ذلك.

وقررت محكمة سويدية تغريم شركة التعدين "lkab" بدفع 300 ألف كرون سويدي، أي ما يعادل أكثر من 468 ألف جنيه، بعد تعرض عامل لديها إلى إصابة خطيرة في إصبعه الأصغر "الخنصر" أدت لاحقا إلى بتره، بحسب "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن شبكة "الكومبس" الإعلامية السويدية.

وأوضحت المحكمة في لائحة العقوبة التي أصدرتها، أن الشركة لم تفحص المعدات جيدا ولم تقيّم مخاطرها، ما أدى إلى إصابة العامل، وهي بذلك خالفت قانون بيئة العمل.

ويتضمن سوق العمل في السويد عدة قوانين، من بينها قانون بيئة العمل، وهو قانون يحمي العمال أو الموظف في مكان العمل ويضمن أن تكون بيئة العمل جيدة.

ويشير قانون بيئة العمل، إلى أن رب العمل هو المسؤول الأول عن تأمين بيئة عمل مناسبة للموظفات والموظفين، ومن أحد مهامه الأساسية تأمين سبل الراحة والأمان في مكان العمل.