البرتقال يحميك من الزهايمر.. دراسة تنصح بكوب واحد يوميا

عصير البرتقال
كشفت نتائج دراسة علمية أمريكية حديثة عن أهمية تناول كوب صغير من البرتقال بشكل يومي، حيث يؤثر على الصحة العقلية للشخص على المدى البعيد.
وأوضحت النتائج أن شرب كوب من عصير البرتقال يوميًا في الشتاء يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 50% بالنسبة للرجال، حسبما ذكرت "سبوتنيك".
واكتشف الباحثون أن الرجال الذين تناولوا كوبًا من عصير البرتقال بشكل يومي كانوا أقل عرضة للإصابة بصعوبة التذكر بنسبة أكثر من 47%.
وأوضحت باحثة في جامعة ميامي، أن تناول الخضراوات والفواكه الأغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة يساهم في حماية الدماغ.
والجدير بالذكر أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الزهايمر يبلغ حوالي 46.8 مليون شخص حول العالم، حيث يبذل العلماء قصارى جهدهم للتوصل لعلاج فعال للقضاء على الزهايمر بشكل نهائي.
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