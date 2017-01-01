خيال علمي و"فتونة" وغياب نجوم.. ظواهر تشهدها مسلسلات رمضان 2020

أيام قليلة، وينطلق موسم المسلسلات الرمضاني، الذي يتضمن العديد من المسلسلات المنتظرة من الجماهير، كحال كل موسم رمضاني.

الموسم المقبل، يشهد تنافسًا شديدًا بين العديد من المسلسلات التي يخوضها عدد كبير من النجوم، أغلبهم اعتادوا التواجد في شهر رمضان على الشاشات.

في الوقت ذاته، فإن هناك عدد من الظواهر الجديدة على الموسم الرمضاني هذا العام، أو حتى العائدة بعد غياب لسنوات، والتي نستعرضها لكم في التقرير التالي:

الخيال العلمي لأول مرة

يشهد رمضان 2020 أول مسلسل من نوعية الخيال العلمي في الشرق الأوسط، حيث يخوض الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني هذا العام، بمسلسله "النهاية".

وتدور أحداث في عام 2120، حيث يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

المسلسل من بطولة يوسف الشريف، ويشاركه عمرو عبدالجليل، وأحمد وفيق ومحمد لطفي وسهر الصايغ وناهد السباعي، ومن إخراج ياسر سامي وتأليف عمرو سمير عاطف

عودة ظاهرة "الفتوة" إلى الشاشات من جديد

على جانب آخر، كان الفنان ياسر جلال على موعد مع إعادة ظاهرة "الفتونة" من جديد إلى الشاشات بمسلسله "الفتوة"، وهي نوعية الأعمال التي كانت اختفت منذ سنوات.

وتدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء، وتدير شؤونها فئة من الأشخاص الأقوياء، الذي كان يطلق عليهم "الفتوات"، حيث يتحملون مسؤولية الأهالي.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، ويشاركه أحمد صلاح حسني ونجلاء بدر وأحمد خليل ورياض الخولي ومي عمر، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

"الاختيار" يعيد مسلسلات "السير الذاتية"

نوعية أخرى من المسلسلات، وهي التي تتناول السيرة الذاتية لشخصية ما، تعود من خلال السباق الرمضاني في 2020، على يد الفنان أمير كرارة.

ويخوض أمير كرارة الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل "الاختيار"، الذي يتناول قصة حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

المسلسل من بطولة أمير كرارة ويشاركه أحمد العوضي ودينا فؤاد وأحمد وفيق وضياء عبدالخالق ومعتز هشام، من إخراج بيتر ميمي، وتأليف باهر دويدوار.

عودة فنانين وغياب آخرين

كما يشهد الموسم الرمضاني عام 2020، عودة بعض النجوم الذين غابوا عن السباق الرمضاني السابق، على رأسهم عادل إمام ويوسف الشريف.

ويعود عادل إمام إلى شاشات رمضان من جديد، بعدما غاب في 2019، بمسلسله "فلانتينو".

على جانب آخر، يشهد السباق الرمضاني غياب العديد من النجوم الذين اعتادوا الظهور على شاشات رمضان، أبرزهم مصطفى شعبان، دنيا سمير غانم، عمرو يوسف، وهاني سلامة.