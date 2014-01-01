يوصي بـ"خلو الشوارع".. رسام جرافيتي يواجه كورونا على طريقته

04:16 ص | الأربعاء 22 أبريل 2020
رسم جرافيتي يحث على البقاء في المنازل

رسم جرافيتي يحث على البقاء في المنازل

كتب: رامي مصطفى

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"شكرا لكل واحد مشافش الرسمة".. كلمات مقتضبة تضمنتها رسالة ذكية من أحد رسامي الجداريات، حاول بها حث أهالي بلده المحلة الكبرى، على الالتزام بالبقاء في البيت، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ذكاء الكلمات وطريقة تضمينها في رسمة جدارية بسيطة، دفعت رسالة الشاب محمد عبيدو صاحب الرسمة، إلى الانتشار بشكل موسع، إذ لم تقتصر على أهالي المحلة الكبري وحسب، وإنما امتدت إلى أرجاء الجمهورية، بعدما لاقت صورة "الجرافيتي"، عدد كبير من المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول محمد عبيدو، في حديثه مع "الوطن"، إنه كـ"فنان شارع"، يهوى الرسم على الجدران، كان لزامًا عليه أن يبعث بهذه الرسالة الهامة إلى الجميع عن طريق الشارع أيضًا، خاصة في وقت حدث عصيب كهذا.

الرسمة التي احتلت جدران أحد المنازل في شارع بالمحلة الكبرى، تضمنت كلمات بسيطة لتوعية المواطنين بأهمية الجلوس في المنزل لحسر العدوى: "شكرا لكل واحد مشافش الرسمة"، مستخدمًا رسمة رمزية تشير إلى الأطباء الذين يعملون على علاج المرضى، ورسومات رمزية صغيرة تشير إلى الفيروس نفسه، وفي بقعة صغيرة من الجدار كانت كلمتي: "Stay Home".

محمد عبيدو الذي بدأ رسم الجداريات منذ عام 2014، جاءت له فكرة العمل الفني البسيط، عندما كان جالسًا في المنزل الذي رُسم على جداره، ليلاحظ أن حركة المواطنين طبيعية للغاية رغم ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل، ليقرر رسم "الجرافيتي" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا.

"الحركة كانت طبيعية في الشارع، لكن الناس عجبها الفكرة وأنا برسم الجرافيتي وشجعوني"، حسبما وصف محمد عبيدو تفاعل المارة مع رسمته.

ويستكمل عبيدو حديثه قائلًا: "خلصت الجرافيتي في 24 ساعة، وبعد ما انتهيت منه تلقيت ردود فعل جميلة جدًا من الناس، حتى إنهم كانوا بيقفوا يتصوروا جنبها، وعلى السوشيال ميديا صفحات كتيرة جدًا نشرتها عندها عشان توصل للناس رسالة من خلالها".

عبيدو ينوي تكرار التجربة من جديد، مستخدمًا فنه البسيط في محاولة توعية الناس وحثهم على الوقاية من الوباء العالمي: "أكيد مستمر في اللي بعمله، الحظر لسة مطول معانا والناس لازم تلتزم، وأنا بحاول أوصل رسائل توعية للناس من حتى قبل انتشار كورونا".

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