احتفالا بيوم الأرض.. اللون الأخضر يكسو شعار جوجل

جوجل
احتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، بيوم الأرض، الذي يوافق الـ22 من إبريل في كل عام، باكتساء شعاره الرسمي باللون الأخضر.
وقام جوجل، بتلوين جميع حروفه باللون الأخضر، بوضع دائرة كبيرة، بدل حرفي الـ"o" داخله، بعض الأشجار الصغيرة، ووضع شجرة كبيرة بدل حرف الـ"L"، إلى جانب وجود نحلة على الشعار.
ويستهدف يوم الأرض، نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية في كوكب الأرض، ويعد السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون، هو مؤسسه، وذلك على اعتباره يوم تثقيفي لمشاكل البيئة في 22 أبريل لعام 1970.
وتحتفل عدد من دول العالم بيوم الأرض، ببعض الفعاليات التثقيفية والندوات وأعمال تحسين البيئة، وغيرها من الفعاليات التي تهدف للحد من التلوث البيئي على الكوكب.
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