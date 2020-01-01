نسبة نجاحه المتوقعة 80%.. بريطانيا تبدأ الاختبار السريري للقاح كورونا

في ظل الجهود الكبيرة المبذولة من الأطباء والعلماء، من أجل التوصل إلى لقاح يقي من فيروس كورونا، صرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ستبدأ يوم الخميس المقبل، وسط آمال بأن يؤدي طرح المصل قريبا، إلى كبح الجائحة العالمية.

وأكد القائمون على تطوير اللقاح، أن نسبة النجاح واعدة جدا وقاربت 80%، كما أورد الوزير البريطاني، أن السلطات ستقدم دعما من 20 مليون جنيه إسترليني إضافية لكل من التجربة الحالية في جامعة أوكسفورد، وتجربة أخرى في كلية لندن الإمبراطورية، بحسب "سكاي نيوز".

ومن المرتقب، أن يبدأ مختبر أوكسفورد إنتاج هذا اللقاح قبل انتهاء مرحلة التجارب، والهدف من ذلك هو أن تكون ما يقارب المليون جرعة جاهزة قبل حلول سبتمبر.

كما وصف الوزير البريطاني، تطوير اللقاح بـ"العلم غير اليقيني"، قائلا إن الفريقين العلميين يحرزان تقدما سريعا، وسيحظيان بدعم غير مشروط، مؤكدًا على أن بريطانيا ستستثمر في البنيات القادرة على إنتاج هذا اللقاح، حتى يجري توفيره في أسرع وقت إذا تكللت التجارب بالنجاح.

وأشار الوزير، إلى أنه ما من شيء مؤكد حتى الآن، رغم التقدم الذي حققه العلماء في تطوير اللقاح ضد فيروس كورونا، ويعرفُ هذا اللقاح في الوسط الطبي بـ" ChAdOx1 nCoV-19"، وتم تطويره من فيروس غير مؤذ من حيوان الشمبانزي، ثم جرى تعديله وراثيا حتى يحمل جزءًا من فيروس كورونا.

وأظهرت هذه التقنية، في وقت سابق، أنها تؤدي إلى تقوية المناعة بشكل ملحوظ في مواجهة أمراض أخرى، وتم إبرام عقود مع ثلاث شركات بريطانية، فضلا عن شركات أخرى في الخارج، لأجل إنتاج اللقاح.

وصرحت الباحثة في معهد جينر، سارة جيلبير، أن أكثر من 500 ألف شخص سيكونون قد خضعوا لاختبارات اللقاح بحلول منتصف مايو المقبل.

باحثون في مستشفى ساوثامبتون الجامعي وجامعة ساوثامبتون بالمملكة المتحدة تجارب على لقاح طوّر في البلاد بهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت صحيفة "ذا تليجراف" قد ذكرت عبر موقعها الإلكتروني، أن العمل على اللقاح، الذي طورته فرق بجامعة أكسفود، كان قد بدأ في يناير الماضي، مشيرة إلى أن التجارب ستشمل ما يصل إلى 510 متطوعين أصحاء في أعمار تتراوح بين 18 و55 عاما.