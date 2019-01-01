"كورونا" يسيطر على الاحتفال باليوم العالمي للأرض: أنقذوا الكوكب

07:26 ص | الأربعاء 22 أبريل 2020
متطوعات يشاركن فى اليوم العالمى للأرض

متطوعات يشاركن فى اليوم العالمى للأرض

كتب: إنجى الطوخى

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بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى أنحاء العالم، جاء الاحتفال باليوم العالمى للأرض، الذى يوافق اليوم 22 من أبريل، «رقمياً»، ويتركز على كيفية حماية كوكب الأرض من آثار الفيروس المدمرة.

«انضم إلينا لمدة 24 ساعة من العمل المتواصل»، شعار رفعته شبكة يوم الأرض، التى أعلنت نشاطها أول مرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وانضم إليها أكثر من 137 دولة، وقسمت الشبكة أنشطتها فى هذا اليوم إلى عدة أقسام، منها فيديوهات «لايف» مستمرة على مدار الساعة، ومقاطع تعليمية، ومحادثات ومناقشات رقمية، وقصص إنسانية، ووضعت الشبكة على موقعها استمارة إلكترونية لتعبئة المواطنين من مختلف دول العالم فى الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجارى، لاتخاذ إجراءات جديدة وفعالة بهدف إنقاذ الكوكب من الانهيار، ودفع القادة إلى الالتزام بتلك الإجراءات.

الدكتور ماهر عزيز، استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أكد أن تركيز الاهتمام على فيروس كورونا هذا العام مهم، مع إلقاء الضوء على التغيرات المناخية التى حدثت بسببه: «فى كل محنة منحة، وعلى الرغم أن فيروس كورونا تسبب فى توقف نحو ٥٠% من الأنشطة البشرية، فإنه على صعيد آخر، كانت له تأثيرات إيجابية، وهى تعافى كوكب الأرض من الملوثات التى ينتجها البشر، وهو ما جعلته الشبكة ضمن أهدافها هذا العام، بعد نشر التوعية وأساليب العلاج من الفيروس والحفاظ على الصحة بأن يتم العمل على تخفيض نسب التلوث التى تدمر المناخ».

وأشار «ماهر» إلى أن الفيروس تسبب فى توقف انخفاض مستويات تلوث الهواء بنسبة ٣٥%، كذلك انخفض معدل الاحتباس الحرارى بنسبة ٤٠%، نتيجة توقف حركة النقل البحرية أو البرية أو الجوية.

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