لجان شعبية وتبرعات لدعم أهالي "صفط تراب": نشيل بعضنا

بعد فرض العزل الصحى على أهالى قرية «صفط تراب» التابعة لمركز المحلة فى محافظة الغربية، تكفل الأهالى بـ1500 شخص من العمالة غير المنتظمة، لدعم ومساندة أنفسهم فى تلك الأزمة، فضلاً عن تبرع الصيادلة بتقديم كل المستلزمات الطبية للأهالى بالمجان، وتنظيم لجان شعبية من الشباب لتلبية احتياجات الأسر خاصة المصابين حتى لا يضطروا لمغادرة منازلهم.

«ملحمة حقيقية وتضافر جهود»، هكذا وصف سعيد الشناوى، أحد الأهالى، حالهم خلال فترة الأزمة، التى انعكست عليهم بالإيجاب، من تعاون غير مسبوق ومحبة لبعضهم لم تظهر من قبل، يسهرون ليل نهار بمساعدة رجال الأمن، بل تطوع أمناء الشرطة الذين ينتمون للبلد بالانضمام للجان الشعبية بعد بقائهم فى مسقط رأسهم لانتهاء الحظر: «وفيه 12 صيدلية من القرية بتتبرع بكل المستلزمات بالمجان للأهالى».

يشيد «الشناوى» بتعاون الجهات المعنية والتزام الأهالى بالحظر حتى تنتهى الأزمة بسلام، مؤكداً أن هناك عربات متنقلة لصرف المعاشات فى الميادين إلى جوار الوحدة المحلية و«دوار العمدة» تسهيلاً على الأهالى، لافتاً إلى أن روحهم المعنوية مرتفعة ويشهدون حالة من التعاون والتكاتف: «إحنا مقسمين نفسنا ورديات، ناس بتسهر بالليل وناس الصبح».

يرى أن تلك الأزمة أخرجت أحسن ما فيهم: «رب ضارة نافعة فعلاً ماكانش فيه حد بيخدم حد بالشكل ده والشرطة معانا وبتساعدنا».

يؤكد الدكتور فتحى إسماعيل، صيدلى، أن هذا دورهم فى وقت الأزمات، كأطباء وصيادلة تجاه أهل بلدهم، لافتاً إلى أنه يقدم جميع الكمامات والمطهرات والقفازات للناس بالمجان خلال فترة الأزمة حتى نهايتها وعودة الحياة كما كانت: «واجب علينا لأن كلنا أهل ولازم نقف جنب بعض فى الشدة».