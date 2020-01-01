التطور الطبيعي للفانوس الصاج: من الشمعة لـ"الورد المجفف"

09:08 ص | الأربعاء 22 أبريل 2020
فانوس صاج مزين بالورود المجففة

فانوس صاج مزين بالورود المجففة

كتب: أحمد ماهر أبوالنصر

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دفعها شغفها بصناعة الهدايا إلى محاولة إدخال السعادة على قلوب الزبائن، من خلال صناعة فانوس ملىء بالورود الطبيعية المجففة التى تجذب إليه الأنظار، فمع اقتراب شهر رمضان وشعور الكثيرين بالضيق بعدما حرموا من طقوسه التى اعتادوا عليها، كان لهاجر خالد، صاحبة جاليرى «بهجة»، رأى آخر، حيث فكرت خارج الصندوق، وصممت فانوساً من الورد يمكن إنارته، فى محاولة لإدخال السعادة على قلوب المصريين.

منذ أربع سنوات بدأت «هاجر» أولى خطواتها فى صناعة الهدايا من خلال طباعة صور على السلاسل: «تعاقدت وقتها مع مشاهير، وبعد أزمة كورونا اللى أثرت بشكل كبير على الناس، وعلينا إحنا، قررنا نغير مود المواطنين». بدأت فكرة صناعة فانوس الورود بجلسة تصوير على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، ولم يكن حينها منتجاً للبيع ولكن فقط للاستمتاع بمشاهدة الزهور الطبيعية المجففة، ولكن ردود الفعل الواسعة دفعتهم إلى صناعة الفانوس والترويج له عبر إحدى الصفحات على الفيس بوك: «بدأنا نغير فى شكل الفانوس، بنجيب ورد مجفف معاه فرع نور ونركبه جوه الفانوس».

شريكتها سارة حسن أبوزيادة، صاحبة جاليرى «هى»، ترى أن الورد يرمز إلى المحبة، وهو أفضل خامة يمكن أن يصنع منها الفانوس، مشيرة إلى أنهما تستخدمان الورود الطبيعية بعد تجفيفها وإضافة الصبغة إليها حتى تحافظ على لونها الجذاب لأطول وقت ممكن: «بنجيب فانوس صاج تقليدى جداً، وبعد كده نشترى الورد الطبيعى، ونجففه ونزرعه داخل الفانوس ونلفه بفرع نور»، لافتة إلى أن الهدف من الفكرة هو الخروج من أزمة فيروس كورونا والإحساس ببهجة رمضان.

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