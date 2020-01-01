بنات "إعلام" ضد زواج القاصرات: مبادرة ومشروع تخرج

08:55 ص | الأربعاء 22 أبريل 2020
طالبات إعلام صاحبات مبادرة «حكاية بنوتة»

طالبات إعلام صاحبات مبادرة «حكاية بنوتة»

كتب: سحر عزازى

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«حكاية بنوتة» مبادرة لعدم إجبار القاصرات على الزواج، بطلاتها ثلاث فتيات بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة «MSA» هن مريم أشرف وشدا حسام ورضوى أحمد، ضمن مشروع تخرجهن، تهدف إلى توعية الأمهات فى المجتمعات الشرقية لعدم الضغط على الفتيات وإجبارهن على الزواج وخاصة القاصرات منهن، ومحاولة عدم نشر ثقافة «ضل راجل ولا ضل حيطة»، وأهمية أن تستوعب الأم أن كلمة «عانس» هى كلمة مهينة لا تستحق ابنتها أو الفتاة بشكل عام أن تُطلق عليها، وكأنها جرم وعار. المبادرة بدأت منذ أسابيع قليلة عبر الصفحة الرسمية لهن على موقع «فيس بوك»، بعد محاولة الفتيات إقناع الأمهات فى القرى والنجوع والمدن بأن نجاح الفتاة من الممكن أن يكون فى أشياء أخرى غير الزواج: «اخترنا الموضوع ده عشان الأمهات تبطل تضغط على البنات وقابلنا نماذج موجعة»، حسب مريم أشرف.

ترى أن هذه الأيام فرصة للأمهات للتقرب من فتياتهن واستغلال هذا الوقت لتوطيد علاقاتهن ببناتهن وتعليمهن أو حتى التعلم معهن أشياء جديدة تفيدهن كتحضير أكلات صحية لرفع المناعة أو القراءة معاً أو الحصول على دورة تدريبية أون لاين معاً: «كلمة بايرة والقطر فاتك خلّت بنات تفكر فى الانتحار، ولما قابلنا دكاترة نفسيين أكدوا إن أكتر البنات اللى بتتردد عليهم مشاكلهم سببها ضغط الأهل فى موضوع الجواز».

ظاهرة خطيرة تزداد يوماً بعد يوم، فى ظل ارتفاع نسب الطلاق، والإقبال على تلك الخطوة (الزواج) من أجل التخلص من لقب عانس فقط: «قابلنا ست اتجوزت واتطلقت واضطرت تنزّل الجنين ودلوقتى عمرها ٤٠ سنة وأمها لسه بتضغط عليها عشان تتجوز تانى».

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