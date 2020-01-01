علماء يكتشفون مسببات إدمان الكحول في الدماغ

07:38 م | الثلاثاء 21 أبريل 2020
مشروبات كحولية

مشروبات كحولية

كتب: وكالات

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توصل فريق من العلماء في جامعة ساوث كارولينا الأمريكية الطبية، إلى معرفة طريقة فعالة قادرة على تخفيف إدمان الكحول والرغبة الشديدة في تعاطيه، إذ ذكروا أن الأمر يتعلق بمستقبلات أشباه الأفيونات في الدماغ.

ويشير الفريق العلمي إلى أن مستقبلات أشباه الأفيونات التي يقصدونها في الدماغ البشري عبارة عن مجموعة من المستقبلات المقترنة بالبروتين "G" مثبطة وتتخذ من أشباه الأفيونيات كربيطة، ومنها هرمون الإندروفين.

واستنتج العلماء من خلال تجاربهم على الفئران المخبرية أن تثبيط عمل أشباه الأفيونات في مناطق معينة من الدماغ يؤدي إلى انخفاض شغفهم بالكحول، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ووجد الباحثون أنه على الرغم من ذلك، فشلوا في التخلص من الإدمان بشكل كلي، ولكن أيضا قلت الجرعات المتناولة بشكل كبير، إذ وصل معدل الكمية التي تعاطتها الفئران إلى كوبا من النبيذ بدلا من زجاجة كاملة.

ونقل الموقع الروسي عن موقع "نيا نوفوسيبيرسك"، أن العلماء يعتقدون أن تثبط أشباه الأفيونات في دماغ الفئران المخبرية أدى إلى تخلصهم من القلق والتوتر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الرغبة في شرب الكحول.

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