تمر رمضان و"حزمة جرجير".. 10 أشياء سعرها أغلى من برميل البترول الأمريكي

05:07 ص | الثلاثاء 21 أبريل 2020
منها "حزمة الجرجير".. 10 أشياء سعرها أغلى من برميل البترول الأمريكي

منها "حزمة الجرجير".. 10 أشياء سعرها أغلى من برميل البترول الأمريكي

كتب: عبدالرحمن قناوي

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انهيارٌ تاريخي لأسعار البترول تشهده الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي يتفشي فيه فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتهاوت أسعار النفط الأمريكي لمستويات قياسية، حيث تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف، تسليم شهر مايو، وهوت حوالي إلى أكثر من 350% ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتشر أزمة كورونا عالميا على نطاق واسع وبشكل متسارع، بعد حصده أروح الآلاف في البلاد وإصابة حوالي مليوني شخص، مما اضطر معظم بلدان العالم لفرض قيود على الحركة والتنقلات وإغلاق المطارات وإيقاف حركة التجارة العالمية بشكل كبير، ومن بينها النفط.

الكمامة والبلح وباكو الشاي أغلى من برميل البترول الأمريكي

وفي ظل السعر غير المسبوق لبرميل النفط الأمريكي، إليك 10 أشياء يمكن شرائهم بسعر أغلى من برميل البترول الأمريكي.

- كيلو بلح رمضان: ويبلغ سعر أرخص أنواع البلح، مع اقتراب شهر رمضان المبارك حوالي 6 جنيهات.

- لفة قمر الدين: ويبدأ سعر لفة قمر الدين من 20 جنيها حتى 40 جنيه، وفق النوع.

- كيلو فراولة: يتراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 6 إلى 7 جنيهات.

- كمامة عادية: حسب قرار التسعير الإجباري للكمامات، الذي أصدره مجلس الوزراء، يبلغ سعر الكمامة العادية جنيهان.

- زجاجة مياه: ويبلغ سعر الزجاجة الصغيرة ثلاثة جنيهات

- كيلو طماطم: يتراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 1.75 إلى 3 جنيهات.

- كيلو ثوم: يتراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 4 إلى 12 جنيها. 

- كيس عدس: يبلغ سعر كيس عدس 500 جرام، 12 جنيهًا.

- باكو شاي: ويبلغ سعر باكو الشاي الصغير "40 جرام" ثلاثة جنيهات ونصف.

- حزمة جرجير: ويبلغ سعرها جنيها واحدا.

 

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