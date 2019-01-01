لافتة بمدينة شيكاغو تحمل تعاليم النبي محمد للتعامل مع جائحة كورونا

"أغسل يديك كثيرا، ابتعد عن المناطق المصابة"، مضمون رسالة حملتها لوحة إعلانية بمدينة شيكاغو الأمريكية، وكتب على الرسالة أنها من تعاليم النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وفي الوقت الذي تكافح فيه السلطات الأمريكية انتشار فيروس كورونا المستجد، وضعت منظمة "Gainpeace" غير الربحية، لوحة إعلانية بمدينة شيكاغو بمطار "أوهير"، احتوت على تعاليم النبي محمد للتعامل مع الأوبئة.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، "الحمدلله، أطلقت جاين بيس، لوحة إعلانات لتحية الأبطال المتواجدين في الخطوط الأمامية، لرعاية المتضررين من فيروس كورونا (كوفيد 19)".

وأضافت المنظمة غير الربحية "تسلط اللوحة الضوء على النصيحة المذهلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بالوقاية والتوجيه أثناء الجائحة".

وتضمنت اللوحة ثلاثة نصائح ذكرها النبي محمد:

- اغسل يديك كثيرا.

- لا تترك المنطقة إذا انتشر بها المرض.

- لا تزور منطقة بها المرض.

وتهدف المنظمة لتثقيف عامة الناس حول الإسلام. وذُكرت تلك النصائح في حديث للنبي محمد عليه الصلاة والسلام "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها".

ويذكر أن قالت صحيفة "ABC" الأسبانية في تقرير لها، إن النبي محمد دون أي تدريب علمي يعرف، وضع خطوات لما يجب فعله أثناء الوباء قبل 1300 عام، ووثقت الأحاديث النبوية توصياته لتجنب المرض.

ولخص كريج كونسيدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة رايس ومؤلف العديد من الكتب عن الإسلام، تعاليم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في التعامل مع الأوبئة، خلال مقال نشرته صحيفة "نيوزويك" الأمريكية قبل عدة أيام.

وأوضح "كريج"، أن تعاليم النبي محمد، للوقاية من جائحة "كوفيد 19" هي كما يلي:

- "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها"، أي إذا اكتشفت تفشي الطاعون في أرض ما، فلا تذهب إليها؛ ولكن إذا اندلع الطاعون أثناء وجودك في مكان، فلا تترك هذا المكان.

- "لا يُورَدُ مُمرضٌ على مُصِحٍّ"، أي يجب على الأشخاص المصابين بأمراض معدية الابتعاد عن الأشخاص الأصحاء.

- "النظافة جزء من الإيمان".

- "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده"، أي يغسل الشخص يده بعد الاستيقاظ إذ أنه لا يعرف أين تحركت يده أثناء النوم.

- "بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده"، أي أن قدسية الطعام تكمن في غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعده.