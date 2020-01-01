حبات فاصوليا.. كيف تجني عائدا ماديا من تطبيقات لايكي وتيك توك؟

أثارت حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار جامعات القاهرة، المحالة للتحقيق من قبل جامعة القاهرة بشأن سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية، بعد فيديوهات منتشرة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا، حيث تدعو الفتيات، في فيديوهات عبر تطبيق "تيك توك"، على الدخول إلى غرفهم وفتح الكاميرا "لايف" (مباشر)، مقابل مبالغ مالية، تتراوح بين 36 لـ3000 آلاف دولار.

كما أوضحت الطالبة بكلية الأثار خلال الفيديو، أن الفتيات عليهن فقط أن يقدمن فيديوهات "لايف" عبر تطبيق "لايكي"، لتواجه تهمة التحريض على الفسق.

وبعيدا عن تلك الطريقة التى استخدمتها حنين، فهناك العديد من مشاهير تطبيقي "تيك توك" و"لايكي" يستخدمونها، من خلال تسجيل بعض مقاطع الفيديو وتركيب بعض المؤثرات من الأفلام والأغاني العربية والأجنبية، ويجنون الأرباح من ذلك.

كيف يحصل مشاهير التطبيقات على عائد مادي من "تيك توك"

وذكر محمد جمال مبرمج في إحدى الشركات، خلال حديثه لـ"الوطن"، أن هناك العديد من الطرق للربح من تطبيق "تيك توك" وهي:

- المنتجات

ويحدث ذلك عندما يصل عدد المشاهدين إلى عدد كبير، فترغب إحدى الشركات بالترويج لأحد المنتجات الخاصة بها من خلال مقطع فيديو، على أن يتم وضع الرابط الخاص بشراء المنتج في وصف الفيديو.

والحصول على الأموال في هذه الطريقة، من نسبة متفق عليها بين المستخدم للتطبيق والشركة، وفقا لعدد المنتجات التي جرى بيعها للمتابعين.

- الإعلانات

تعمد الطريقة الثانية على عدد المتابعين الكبير لمستخدم التطبيق، حيث تطلب بعض الأماكن الكبيرة المختلفة وضع إعلان لها من خلال الفيديوهات التي تعرض ووضع لوجو لهذه الأماكن، للترويج الدعائي لهذه الأماكن مستغلا العدد الكبير من المتابعين للصفحة.

والحصول على الأموال في هذه الطريقة، من خلال الاتفاق مع الشركة على مبلغ معين فكل مقطع فيديو حسب عدد المشاهدين.

- هدايا الـ"live"

ويمكن من خلال هذه الطريقة ربح المال عن طريق تخطي عدد 1000 متابع، فيتم فتح هدايا اللايف، حيث يصور الشخص فيدويو لايف عبر "تيك توك"، ويحصل من المتابعين على بعض الهدايا على حسب إعجابهم بالفيديو.

والحصول على الأموال في هذه الطريقة، من خلال الذهاب إلى الإعدادت، ثم الضغط على رصيد، وبعدها فتح هدايا اللايف، وسيظهر المبلغ المالي المتواجد في الرصيد على "تيك توك"، ولكن الحد الأدنى لإمكانية سحب الأموال يكون 50 دولارا، ولكن يجب أن يكون لديك حساب على PayPal( عبارة عن حساب يتم إنشائه للربط بين التطبيقات والحسابات البنكية).

كيف يحصل مشاهير التطبيقات على عائد مادي من "لايكي"

وأكد محمد جمال، أن تطبيق Likee، يعتمد على فيديوهات البث المباشر، ويجب للربح من خلالها أن يصل عدد المعجبين إلى 1000 شخص كمتابعين بحد أدنى.

وأضاف "جمال"، أن التطبيق يشترط الحصول على 4200 "حبة فاصوليا" على الأقل لإرسال طلب صرف النقود، ويجب أن لا يتجاوز المبلغ المصروف مليون و50 ألف "حبة فاصوليا"، ولا يمكن صرف النقود أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

وتابع: "يتم الحصول على المال من خلال استبدال حبات الفاصوليا بحبات الماس والتي يتم استبدالها بالأموال فيما بعد، حيث يمكن الحصول على الفاصوليا من خلال إرسالها من المتابعين كهدايا، وذلك حسب إعجابهم بتلك الفيديوهات".