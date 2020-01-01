استعدادا لرمضان: أهالي "بيلا" يتنافسون في مسابقة "أجمل زينة"

فى محاولة لنشر البهجة، بعد أن ظهرت حالات إصابة، وتم عزل إحدى القرى التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أطلق الأهالى مسابقة لأجمل شارع استعد لشهر رمضان بتعليق الزينة، وعلى الفور لبى البعض النداء، وتباروا فى صنع الزينة الورقية وتعليق أفرع الإضاءة ودهان أعمدة الإنارة.

«اشترينا ورق القش والخيط، وقطعناه وعملنا الباقى كله يدوى»، هكذا استعد شارع «مدرسة الزراعة رقم ٣» للشهر الكريم، حسب هانى إبراهيم، أحد السكان، وأحد مؤسسى صفحة «يحدث فى بيلا»، التى أطلقت المسابقة.

دهان أعمدة الكهرباء بألوان علم مصر، خطوة أخرى حرص عليها «هانى» ورفاقه، ما زاد من جمال الشارع: «قصدنا أن يتشارك الأهالى فى تجميع الفلوس وشراء الزينة وتعليقها، عشان يحسوا بالحدث ويفرحوا».

يومان استغرقهما «هانى» والأهالى فى تزيين الشارع: «لأننا قعدنا نعلق الزينة لحد بالليل، الشرطة طلبت مننا نطلع البيوت بسبب حظر التجول، بس كنا بنركب فى آخر فرعين، علقناهم تانى يوم الصبح».

يدعو «هانى» باقى أهالى «بيلا» ومختلف المناطق للاستعداد لرمضان، والتمسك بعاداتنا المتوارثة، وعدم التركيز فى تداعيات أزمة فيروس كورونا: «الناس دلوقتى شغلها الشاغل الفيروس وعدد الإصابات، ولأن إحنا من أكتر الصفحات اللى كانت بتتكلم عن الفيروس فى بيلا، لدرجة إننا زدنا ١٠٠٠ عضو فى ليلة واحدة لما اتكلمنا عن المصابين فى بيلا، قررنا نفصل شوية وناخد هدنة، ونعيش أجواء رمضان».