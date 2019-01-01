بسبب الزحام: دعوات لإزالة الأسواق الشعبية

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، سعى البعض إلى البحث عن أى وسيلة لمكافحة انتشاره، ومنها الدعوات لإزالة الأسواق الشعبية، التى انطلقت من محافظات القاهرة، بورسعيد، الغربية، القليوبية، حيث شن الأهالى عدة حملات لإيصال أصواتهم للمسئولين.

محمود والى، طبيب أسنان من مدينة المحلة الكبرى بالغربية، أطلق حملة تدعو إلى إزالة الأسواق الشهيرة ومنها «الثلاثاء» و«الجمعة»: «إحنا فى خطر، بنحارب الفيروس القاتل بكل طريقة ممكنة، والدولة بتبذل كل جهودها ومع ذلك فيه ناس معندهاش إحساس بالمسئولية، الأسواق ما زالت زحمة والباعة بيفرشوا البضايع فوق وتحت الرصيف، وشارع محمد خليل وشارع سعد زغلول بقوا زى العتبة فى القاهرة من كتر الزحمة».

فى بورسعيد، دعا مدحت البنا سكان المحافظة إلى تقليل ساعات عمل الأسواق الشعبية، وأشهرها سوق الروضة: «للأسف كل ما المسئولين يشيلوا الباعة من السوق يرجعوا تانى، والدنيا بتزحم أكتر عشان رمضان، إحنا مش طالبين أكتر من إزالة السوق أو تقليل ساعات العمل فيه».

وعلى الرغم من منع الشرطة لإقامة سوق الاثنين فى مدينة بنها، فإن محسن سراج، من سكان المدينة، أكد أن السوق يقام بانتظام ويشهد زحاماً كبيراً: «السوق فى حالة يرثى لها، بسبب الطين والزبالة الموجودة فى كل مكان جنب التجمعات اللى بتزيد يوم عن التانى، وده يعتبر كارثة، لازم حد يتدخل وينقذنا».