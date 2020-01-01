سهرة "شم النسيم": عازفون في غرف منعزلة وجمهور قاعد في البيت

03:14 ص | الثلاثاء 21 أبريل 2020
رامى دى جى أثناء بث حفلة شم النسيم

رامى دى جى أثناء بث حفلة شم النسيم

كتب: إنجى الطوخى

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بث الأمل فى نفوس المواطنين، وتعويضهم عن عدم الخروج للاحتفال بشم النسيم، خصوصاً حضور الحفلات الفنية والغنائية، هو ما فعله عدد من العازفين والمغنيين، وكذلك نوادى الجاز أمس، من خلال بث مباشر لحفلات «أون لاين».

مقعد السلطان قايتباى، أحد المراكز الثقافية التى اختارت حث الناس على البقاء فى المنزل، فى يوم شم النسيم، من خلال حفلة عزف على آلة العود أون لاين للفنان محمود الصاوى، الذى قال: «أقوم بعزف ألحان من التحفة المملوكية قبة الكلنشى فى مصر القديمة، يتبعها جلسة عزف أخرى فى فناء مقعد السلطان الأشرف قايتباى فى الهواء الطلق، وبذلك أحقق هدفين، الأول هو الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث أقوم بالعزف وحدى تماماً، دون اختلاط بأى شخص، والثانى هو مساعدة الناس على الاستمتاع والاحتفال بعيد شم النسيم، من خلال ألحان موسيقية ممتعة».

وبأغان أجنبية مثل «la bamba»، «hello»، إلى جانب أغان عربية قديمة مثل «سواح» للفنان عبدالحليم حافظ، و«حبيبى يا نور العين» للفنان عمرو دياب، اختار المغنى إيهاب الشيوى تقديم حفلة أون لاين لمتابعى صفحته على «الفيس بوك»: «عيد شم النسيم أو عيد الفصح كما يسمى فى اللغة العربية الفصحى، هو مناسبة ليست فقط دينية، بل طقس اجتماعى مصرى متوارث منذ الفراعنة، وفى العادى، ومن خلال أكثر من 12 أغنية من التراث العربى والعالمى، حاولت تعويض الناس، وإضفاء حالة من البهجة تقاوم الروتين والركود بسبب الحظر».

محبو فن الجاز كان لهم نصيب أيضاً من الحفلات الأون لاين، حيث لجأ أحد نوادى الجاز المعروفة، بالإعلان عن حفلة لعزف الجاز تحت اسم «بوجى وطمطم»، وحسب رامى دى جى جانكى، الذى أحيا الحفل: «هو احتفال بعيد شم النسيم، ولكننا اخترنا اسم بوجى وطمطم، لكونهما علامة مميزة مع أجيال الشباب، وخلال الحفل قدمت عزفاً منفرداً داخل الاستديو، والبث الموسيقى كان على صفحة الفيس بوك، وقناة يوتيوب».

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