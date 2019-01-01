صور.. أمريكي يرتدي بدلة واقية ويطالب بإلغاء الحظر

منذ شهر ديسمبر الماضي، لجأت عدد من دول العالم لفرض حظر التجوال والعزل المنزلي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي تسبب حتى الأن في إصابة أكثر من مليوني شخص ووفاة أكثر من 167 ألفا.

ومع استمرار الحظر، انقسم الأشخاص في الولايات المتحدة إلى فئتين، فئة تؤيد استمرار الحظر والعزل، وفئة أخرى ترفضها بسبب الضغوط النفسية التي يعانيها البعض ويدعون إلى إلغاء الإغلاق المفروض على المحلات والشركات التجارية حتى تعود الحياة الاقتصادية لطبيعتها، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ووقعت الفئة المعارضة لاستمرار الإغلاق في موقف متناقض أثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتدى شخص وسط مظاهرات بمقاطعة هنتنجون بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لإنهاء الإغلاق بدلة واقية وقناع طبي حاملا في يده لافتة عليها: "كوفيد 19 مجرد كذبة"، في تنفيذ حرفي لتوصيات خبراء الصحة للوقاية من كورونا.

وسخر عدد من المغردين على تويتر من الرجل، حيث قالوا إن المتظاهر وقع في تناقض غريب، مما يدل على أن عددا من المطالبين بإلغاء الإغلاق غير واعين بتبعات ذلك.

ويشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى بشكل علني، في وقت سابق، دعمه للاحتجاجات المناهضة للإغلاق، فيما أوصى خبراء الصحة بضرورة مواصلة الالتزام بتعليمات السلطات المتعلقة بأوامر الحجر والتباعد الاجتماعي.