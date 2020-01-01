"التراسل بالصوت والصورة".. ميزة جديدة يستعد "واتس آب" لطرحها

09:11 م | الإثنين 20 أبريل 2020
واتساب

واتساب

كتب: وكالات

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تعمل منصة "واتس آب" أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، على تقديم تحديثات جديدة بشكل مستمر لراحة مستخدميها، لذلك تستعد لإضافة ميزة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن التحديث القادم لـ"واتس آب" سيجعل التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منافسا قويا لتطبيقات "زووم" و"فايس تايم" و"هاوس بارتي".

وتسمح هذه التطبيقات لمجموعة كبيرة من الأشخاص بالتراسل بالصوت والصورة وبجودة عالية، بينما تقتصر المكالمات الجماعية في واتساب على أربعة أفراد فقط، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

ومن المنتظر أن يرفع تطبيق "واتس آب" بتحديثه الجديد، الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يشاركون في مكالمات الفيديو الجماعية، ولم يُكشف بعد العدد الإجمالي، على أن يكون التحديث متاحا لمستخدمي "آيفون" فقط، بينما يصل لمستخدمي "آندرويد" مستقبلا.

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