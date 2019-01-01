"شيزلونج كورونا".. الأكل العاطفي أعراضه وطرق الوقاية

حالة من الرعب والخوف سيطرت على البيوت مع الانتشار الهائل لكم الأخبار والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد المتفشي في عدد من دول العالم، والذي أثر بالسلب على نفسية الأشخاص، خاصة مع اعتماد بعض الدول على العزل المنزلي، من بينها مصر، التي تتبع إجراءات فرض حظر تجوال على المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، بقرار حكومي، لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد 19".

ومع حالة القلق المستمرة بشأن انتشار "كوفيد 19" وطول الوقت الذي يجلس خلاله البشر في المنزل، عادة ما يلجأون إلى الأطعمة وتناول العديد من الوجبات تحت مفهوم "الأكل العاطفي".

وتوضح "الوطن"، عبر سلسلة "شيزلونج كورونا"، ما هو تعريف "الأكل العاطفي" وأعراضه وطرق الوقاية منه، وفقا لما قالته الدكتورة هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس.

ما هو الأكل العاطفي؟

الأكل العاطفي عادة ما يلجأ إليه الشخص، عند الشعور بالقلق والتوتر فيبحث عن أي طعام من أجل الإحساس بالراحة والسعادة، أو الاعتماد على الأكل كنوع من المكافأة عند القيام بعدة أعمال، أو عند الشعور بالسعادة المبالغ فيها.

ففي النهاية "الأكل العاطفي" عادة ما يكون مرتبط بحالة نفسية مزاجية.

أعراض الأكل العاطفي

- تناول كميات كبيرة من الأطعمة أكثر من الطبيعي.

- تناول أطعمة عادة الشخص لا يحبها، وقد تكون من الوجبات الدسمة.

- الإحساس بالراحة عن تناول الطعام.

طريقة التعامل مع أعراض الأكل العاطفي

- يجب أن يكون لدى الشخص وعي وتفرقة بين إحساس الجوع الحقيقي والأخر المرتبط بالحالة النفسية.

- تثبيت 3 وجبات رئيسية يتخللها مجموعة من "السناكس" قليلة الدسم، وفي موعد محدد.

- عند الشعور بالضيق، محاولة تفريغ الطاقة عن طريقة كتابة ما نشعر به.

- تأجيل فكرة الأكل والشعور بالجوع بأي عمل مفيد حتى يختفي الاندفاع نحو الأطعمة.

- الاعتماد على أكل صحي.

- الاهتمام بممارسة الرياضة.