فيروز وليلى مراد وحليم.. أغاني شم النسيم بخلاف "الدنيا ربيع"

رغم مرور نحو 46 عامًا على طرح أغنية "الدنيا ربيع والجو بديع" في فيلم "أميرة حبي أنا"، عندما كتبها صلاح جاهين ولحنها كمال الطويل، وغنتها السندريلا سعاد حسني، حتى أصبحت أيقونة الموسم، إلا أنها محفورة في أذهان المصريون بقدوم فصل الربيع وبمجرد بداية اليوم تزامنا مع عيد شم النسيم تعد هذه هي أكثر الأغاني التي تتداول سواء على التليفزيون أو الراديو أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن هناك أيضا عدد من الأغاني الأخرى المرتبطة بشم النسيم ومازالت حية وحاضرة في أعياد الربيع كل عام على لسان بعض المصريين سواء كان لـ"أم كلثوم" أو "حليم" وغيره.

وفيما يلي أبرز أغاني فصل الربيع تزامنا مع عيد شم النسيم للاستمتاع باليوم وتذكر بعض الأغاني القديمة الخاصة بهذا الموسم:

أغنية الدنيا ربيع - سعاد حسني

أغنية هل الربيع – عبد الحليم حافظ

أغنية غنى الربيع – أم كلثوم

أغنية يا بدع الورد – أسمهان

حكايات الربيع – فيروز وكارم محمود

أغنية الورد جميل – أم كلثوم

أغنية الدنيا حلوة – ليلى مراد

أغنية الربيع - فريد الأطرش