"حتى لا تضر بصحتك".. نصائح عند تلوين البيض في شم النسيم

تقاليد عدة مرتبطة بعيد شم النسيم لدى المصريين، ما بين تناول الفسيخ والرنجة والأسماك، فضلا عن تلوين البيض خاصة لدى الأطفال.

الألوان الصناعية خطر على صحة الإنسان

تلوين البيض يمثل خطورة في بعض الأحيان على صحة الإنسان، الأمر الذي أوضحه الدكتور أشرف عبد العزيز، أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة وعميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، خلال حديثه مع "الوطن".

وحذر عبد العزيز، من استخدام الألوان الصناعية في تزيين البيض وتلوينه سواء قبل إعداده أو بعده، نظرا لتأثيرها على العديد من أعضاء جسم الإنسان وخلايا المخ.

ونصح أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة وعميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، ربات البيوت باستخدام الألوان الطبيعية أوالنباتية حتى يشعر الأطفال بالبهجة كـ"الكركديه" و"الشاش الأسود"، لافتا إلى أن إذا تجاوزت الألوان الصناعية قشر البيضة يصبح ضارا على الإنسان.

احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

وسبق وأن حذرت منظمة الصحة العالمية من طريقة تخزين البيض التي قد تكون قاتلة في بعض الأوقات، وجاء هذا التحذير لاحتواء قشرة البيض على بكتيريا تسمى "السالمونيلا"، والتي تسبب تسممًا غذائيًا لعشرات الملايين كل عام.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك"، يساهم احتواء البيض على الفيتامينات والمعادن والعناصر الكيميائية الأخرى الضرورية لنمو الطيور، في نمو البكتيريا، حيث تتسم قشرة البيض بوجود حوالي 17 ألف مسام على سطحها، وهذا لا يمنع دخول البكتيريا ويجعلها غير مقاومة للماء، لذلك من الضروري الحفاظ على درجة حرارة منخفضة للبيض للحفاظ عليه طازجًا لفترة أطول.