مأذون إلكتروني وتطبيق "زووم".. كورونا يغير شكل الزواج في العالم

في خلال أشهر قليلة، استطاع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي تحول إلى جائحةٍ عالميةٍ أن يغير شكل الحياة في العالم، فالتباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط والابتعاد عن التجمعات والفرار من الأماكن المزدحمة، أمور جميعها أصبحت الأساس لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس والإفلات من براثنه.

ومع تطبيق العزل والتباعد الاجتماعي في معظم بلدان العالم، كان لزامًا على تلك الدول أن تجد طرقًا بديلةً لبعض أنشطة الحياة كالتعليم، الذي أصبح عن طريق منصات مواقع الإنترنت، والتسوق الذي غلبت عليه الصبغة الإلكترونية، حتى أن الزواج لم يكن بمنأى عن تلك الأنشطة التي تغير شكلها وأسلوبها في العالم، لتلجأ بعض الدول إلى طرق أكثر أمانًا من حفلات الزحام المزدحمة والمكتظة.

وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت الأسبوع الماضي، خدمة الزواج عن بعد التي تجمع المأذون والعريس والعائلة إلكترونيًا عبر شاشة الفيديو، في ظل الحد من التنقل المفروض على سكان الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن كانت خدمات الحكومة الإلكترونية تسمح في السابق بإتمام جزء من إجراءات الزواج عن بعد، لكن يمكن حاليا إنهاء كل الخطوات المطلوبة من عقد القران إلى مصادقة المحكمة من دون الحاجة لمغادرة البيت.

الإمارات تتيح خدمة اختيار مأذون إلكتروني.. وزووم وسيلة الأمريكيين للزواج

وتشمل الخدمة تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وعقده دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، ويمكن الاستفادة منها عبر الدخول إلى موقع الوزارة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القران.

ويُعقد القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف "وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على العقد وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية". وتتأكّد المحكمة بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين على هاتفيهما.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد بولاية نيويورك، التي تشهد أسوأ موجة تفشي لفيروس كورونا في البلاد التي سجلت قرابة الـ750 ألف إصابة و40 ألف وفاة، من بينها 240 ألف إصابة و18 ألف وفاة بالولاية المذكورة، قرر حاكم الولاية السماح بإتمام الزواج ومراسم الزفاف عن طريق تطبيق "زووم" الإلكتروني".

وأعلن حاكم الولاية، أندرو كومو، أن الزواج عبر تقنية الزوم أصبح قانونيًا في نيويورك، وأصدر أمرًا تنفيذيًا يسمح للمقيمين بالولاية بالحصول على تراخيص الزواج عن بُعد، والسماح بأداء مراسم عقد القران عبر الفيديو، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مؤكدًا أنه لا يوجد الآن أي عذر عندما يطرح السؤال بشأن الزواج بعدما أصبح الأمر ممكنًا عن طريق برنامج زووم.

ولجأ الكثيرون في أمريكا والعالم لإقامة مراسم الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تقنية "زووم" على مدار الأسابيع القليلة الماضية، حيث نشر عدد كبير من الأزواج معلومات عن حفلات الزفاف الإلكترونية الخاصة بهم عبر حساباتهم على تويتر تحت هاشتاج "زواج زووم"، بعد أن تعذر عليهم تنظيم الحفلات بحضور جمهور بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي.