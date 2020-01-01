"جعمز وانضب".. "خليك في البيت" خلال شم النسيم بـ"لهجة" مختلف المحافظات

تستعد مصر اليوم الاثنين، لحدث استثنائي، حيث إن المحافظات ستشهد للمرة الأولى حظر تجوال للمواطنين وغلق للمتنزهات والحدائق والمطاعم والمقاهي، وفقا لقرارات الحكومة، الخميس الماضي، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومع اختلاف طريقة كلام محافظة عن الأخرى، نرصد لكم في التقرير التالي أبرز الكلمات المتعلقة بالجلوس في المنزل، ونصائح للالتزام بقرارات الدولة خلال الاحتفالات بشم النسيم، بـ"لكنة" بعض المحافظات.

محافظة سيناء

- انضب وبلاها شمة الهوا.

- دير بالك عيالك.

- قر في دارك.

محافظات الوجه البحري

محافظة الإسكندرية

- مفيش مشروع بكرة.

- مشوفكش على القمة.

- بلاش لمة يا جدعان.

- لو جالك الفيروس مش هينفعك ولا حتى مليون جني.

محافظة مطروح

- اقعد في الحوش.

- ماتطلعش لشم النسيم.

- شم النسيم في حوشك.

- ماتلموش على بعضكم.

- اشجي بروحك.

- دافع عن وطنك.

- اشجي بهلك وعيلتك.

- العلل موش لعبة.

- خلطة وتعدي.

محافظة القاهرة

- خليك في البيت.

- شم النسيم في البيت.

- حافظ على سلامة أهلك.

- احمي بلدك.

- أزمة وهتعدي.

- نزولك جريمة.

- افرح في البيت.

- ممنوع الاختلاط.

محافظة القليوبية

- جعمز في البيت.

- متشم النسيم.

- هيص في بيتكم.

- اختلاط ممنوع.

- اوعى لنفسك.

- شدة وتزول.

محافظة البحيرة

- شِم النسيم في المندرة، أحسن حالتك تبقى متأخرة.

- وغلاوة أمك خليك في البيت، وبلاها فسحة جوه الغيط.

- جمبر في الدار، وبلاها خروج في النهار.

- فكك يا صاحبى من الخروج، وتعالى نلون الدحروج.

محافظات الوجه القبلي "الصعيد"

محافظة سوهاج

- متخرجش من البيت.

- هنشم النسيم في البيت.

- اوعى تختلط مع حد.

محافظة قنا

- جعمز في دارك ومتهوبش براه.

- حاوط على عيالك في دارك ومتوريهمش عتبته.

محافظة أسوان

- مش عايزينك تنزل تشم النسيم.

- افرحوا في البيت.

- متخطلتوش.

- متجمعوش.

- مبنهرش.

- منستهترش بالموضوع.

- الأزمة دي هتعدي.

وجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن حزمة من القرارات، لمنع انتشار الفيروس في شم النسيم، وهي ذات الإجراءات المتبعة الجمعة والسبت الماضيان، وهي الغلق الكامل للمحلات التجارية والمولات والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة ومنع التجمعات، وإيقاف وسائل النقل العام من السكك الحديد وأتوبيسات النقل العام ومترو الأنفاق وأتوبيسات الرحلات بين المحافظات وبين الشواطئ، وسيتعرض من يخالفها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.