حيلة أصحاب مطاعم الفول لمنع الزحام: البيع من الشباك

06:36 ص | الإثنين 20 أبريل 2020
أحد الزبائن يشترى الفول من شباك المطعم

أحد الزبائن يشترى الفول من شباك المطعم

كتب: مها طايع

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تطبيقاً للإجرءات الوقائية التى شددت عليها وزارة الصحة، ومن أهمها منع التجمعات، قام بعض أصحاب مطاعم الفول والطعمية فى محافظة دمياط، بغلق أبواب محلاتهم وتقديم الطلبات من شباك المنزل، مع التأكيد على وقوف الزبائن فى طابور منتظم لمنع أى تجمعات.

«هو فيه حد يقدر يستغنى عن فطار الفول والطعمية والبتنجان، بس بدل ما أقفل خالص وأقطع عيشى، قلت اللى بقدمه فى المطعم أقدمه فى البيت وأبقى ماخسرتش رزقى».. حسب محمد مصطفى، صاحب مطعم فول، الذى أصبح يستقبل طلبات زبائنه من شباك منزله، منذ السابعة صباحاً، حتى الثانية عشرة ظهراً، ثم يغلقه ويعيد فتحه مرة أخرى من الخامسة مساء وحتى آخر الليل: «بفتحه وقت الفطار والعشاء بس، دى الأوقات اللى الناس ممكن تاكل فيها فول وطعمية»، مؤكداً أن زبائنه يعرفون بيته ويأتون إليه بعد أن أغلق محله. لم يكتف «محمد» بذلك، بل استعان ببعض المتطوعين من جيرانه لتنظيم الطابور أمام الشباك، كما يقوم بالتعقيم والتطهير أمام منزله باستمرار، وكذلك الأدوات التى يستخدمها لعمل الطعام قبل تقديمه. صاحب محل آخر لجأ لتلك الحيلة لاستمرار باب رزقه، وهو مصطفى السعيد: «بدل ما أخسر زبونى خالص، بشتغل من البيت، باخد الطلبات من الزباين من الشباك، وبوصل الساندويتشات بنفس الطريقة، عشان مش عايز زحمة قدام المطعم».

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