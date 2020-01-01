"خطأ".. طبيب أمريكي يحذر من أجهزة التنفس لعلاج مرضى كورونا

حذر طبيب أمريكي يدعى كايل سايدل، يتعامل مع مصابي فيروس كورونا التاجي المستجد الذي يجتاح العالم، في مستشفى بنيويورك، من أن أجهزة التنفس الصناعي التي تستخدم لإسعاف ذوي الحالات الحرجة يمكن أن تسبب ضررا "بالغا" أكثر من أن تكون نافعة.

وأشار الطبيب الأمريكي الذي يعمل في نيويورك، أكثر ولاية تضررت من كورونا في أمريكا، إلى أن "نعالج المرض الخطأ، هذا ليس الالتهاب الرئوي الذي نعرفه، ولا يجب أن يتم التعامل معه باعتباره كذلك"، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وتابع، خلال مقطع فيديو: "يبدو أنه مرض تشبه أعراضه الأعراض التي تحدث عند شخص يعاني من التنفس على ارتفاعات عالية، إنهم يعانون من فشل الأكسجين، وليس فشل الجهاز التنفسي".

وشدد سايدل على أنه بالنسبة لحالات الالتهاب الرئوي، فإن جهاز التنفس الصناعي "يقوم بالعمل لأن عضلات الجسم لم تعد قادرة على التنفس لكن مع مريض كورونا تكون عادة عضلاته على ما يرام، وعند استخدام تلك الأجهزة "نضغط على الرئتين بشكل قد لا تتحمله".