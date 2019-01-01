هدايا شم النسيم تبحث عن زبائن: آدى الموسم.. فين الناس؟

05:38 ص | الإثنين 20 أبريل 2020
إقبال ضعيف على محلات الهدايا

إقبال ضعيف على محلات الهدايا

كتب: إنجى الطوخى

أخبار متعلقة

حفل السوبر ستارز من المتحدة في شم النسيم على قنوات ON و dmc

حفل السوبر ستارز من المتحدة في شم النسيم على قنوات ON و dmc

القابضة: العمل مستمر في شم النسيم.. واتخاذنا كافة الإجراءات الوقائية

القابضة: العمل مستمر في شم النسيم.. واتخاذنا كافة الإجراءات الوقائية

طقس شم النسيم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتحذير من الشبورة

طقس شم النسيم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتحذير من الشبورة

طقس شم النسيم.. شبورة مائية في الصباح على معظم الأنحاء

طقس شم النسيم.. شبورة مائية في الصباح على معظم الأنحاء

تراصت الهدايا والديكورات والإكسسوارات الخاصة باحتفالات شم النسيم وشهر رمضان على أرفف المحلات تبحث عن زبائن، فبسبب الأزمة الاقتصادية التى خلّفها فيروس كورونا تراجعت نسب الإقبال على الهدايا الخاصة بالمناسبات، وأصبح الاهتمام مقتصراً على توفير الأساسيات، ما جعل أصحاب المحلات يتعرضون لخسارة، مؤكدين أن خسارتهم وصلت إلى نسبة 50%.

محمد الشريف، يعمل فى أحد المحلات الشهيرة بالزينة والديكور، أكد أنه لم يكن يتوقع انخفاض الإقبال بهذا الشكل: «كل سنة بنقول إن الإقبال انخفض، ولكن السنة دى وصل الانخفاض لأعلى مستوياته، والسبب من وجهة نظرى ساعات الحظر المفروضة على المحلات كلها، وخوف الناس من الخروج ودخول الأسواق والاحتكاك ببعضهم بسبب الفيروس، ده غير إن فيه ناس خدتها من قصيرها وبقت تعمل زينة رمضان فى البيت».

فكرة الاحتفال بشم النسيم وشهر رمضان فى نفس التوقيت، بحسب «محمد»، كانت هى «العصا» التى استند عليها أصحاب المحلات فى تحقيق نسب مبيعات مُرضية: «فكرة إن فيه عيد وموسم فى نفس التوقيت، ساعدتنا كتير فى ظل الركود ده، حتى ولو كان بشكل بسيط»، مؤكداً أنه لم يستطع خفض الأسعار بالشكل الذى يناسب الظروف، لأن معظم البضاعة تم استيرادها مبكراً، قبل أزمة كوورنا، وبالتالى لا يمكن تخفيضها وإلا ستكون الخسارة مضاعفة.

عبدالفتاح مبروك، صاحب محل هدايا فى منطقة وسط البلد، أشار إلى أن ديكورات وزينة الاحتفال بشم النسيم هذا العام ليست كثيرة مقارنة بالأعوام السابقة: «زينة وإكسسوارات الاحتفال بشم النسيم المعتادة، من الأرانب، والبيض الملون، ومجسمات الحيوانات وغيرها، كانت قليلة السنة دى، لأنها فى الغالب بتكون مستوردة من الصين، وبسبب الأزمة وحركة الطيران اللى واقفة، كان فيه نقص فى الأسواق فى المنتجات دى، على العكس مثلاً من زينة وديكورات شهر رمضان، لأن فيه بدايل كتير للحصول عليها، وهى منتجات مصرية بتتعمل فى ورش الخيامية والغورية». وأشار «عبدالفتاح» إلى أن الإقبال على الشراء منخفض، بنسب وصلت إلى 45%، وفى النهاية التاجر هو من يتحمل الخسائر كلها وحده للأسف.

الأكثر قراءة

مواطن بالأقصر تطوع لتغسيل وتكفين ضحايا كورونا فوجد مفاجأة: حكاية شهامة

مواطن بالأقصر تطوع لتغسيل وتكفين ضحايا كورونا فوجد مفاجأة: حكاية شهامة

في لافتة طيبة تبين معدن أهل الصعيد، أقدم مواطن غرب الأقصر على المبادرة بتغسيل وتكفين موتى فيروس كورونا بالمجان، في جميع أنحاء المحافظة لمساعدة أهالي المتوفين
إصابة رجل بفيروس كورونا 3 مرات

إصابة رجل بفيروس كورونا 3 مرات

يتخوف العلماء من إمكانية الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التعافي منه، إذ تم تسجيل بعض الحالات التي أصيبت بالفيروس مرتين، وتضاعفت هذه المخاوف بعد الإبلاغ عن حا
بعد 3 أسابيع.. طبيب يستيقظ من غيبوبة كورونا: رأيت والدي الراحل

بعد 3 أسابيع.. طبيب يستيقظ من غيبوبة كورونا: رأيت والدي الراحل

روى طبيب بلجيكي تجربته مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعدما أصيب به وتسبب في دخوله لغيبوبة.
بشرى سارة للعالم.. شفاء معظم المصابين بكورونا والتعافي خلال 6 أسابيع

بشرى سارة للعالم.. شفاء معظم المصابين بكورونا والتعافي خلال 6 أسابيع

مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ظهرت بشرى سارة أخيرا، إذ إن معظم المصابين تعافوا من المرض القاتل
بينها الفيتامينات.. قائمة الصحة العالمية للأطعمة التي تقي من كورونا

بينها الفيتامينات.. قائمة الصحة العالمية للأطعمة التي تقي من كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن قائمة بالأغذية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إصابة أكثر من مليوني شخص بجميع انحاء العالم.