هدايا "القديسة دميانة" وصلت لحد البيت.. العيد فرحة

وزع دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس بمحافظة الدقهلية، هدايا على الأطفال فى منازلهم لإدخال الفرحة على قلوبهم بمناسبة «عيد القيامة»، فى ظل الظروف الاستثنائية بحظر التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.

انتشرت 4 تروسيكلات محملة بالهدايا، فى شوارع قرية «دميانة» وبدأوا فى توزيعها على الأسر، ومعهم شباب الكنيسة.

«بدأنا قبل العيد بفترة، وجهزنا هدايا الأطفال الذين يحضرون فى هذا اليوم من الدير ليأخذوها فى احتفال خاص بالأطفال»، كلمات عماد ميلاد، أحد شباب الدير، مؤكداً أن الأطفال كانوا معتادين على الذهاب إلى الدير والحصول على الهدايا والاستمتاع بالفقرات الترفيهية والمسابقات التى يتم تنظيمها فى مثل هذا اليوم من كل عام، ولكن بسبب أزمة كورونا تم منع التجمعات فلجأوا لفكرة توصيل الهدايا إلى الأطفال فى بيوتهم حتى لا يحضروا فى الصباح للدير. وأشار «عماد» إلى أنه بتوجيهات من الأنبا ماركوس، مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة، والقمص ديسقورس، وكيل الدير، والقمص فيلبس والقس اثناسيوس والقائمين على الخدمة بدير القديسة دميانة بالبرارى، وبحضور شباب الخدمة، جهزنا الهدايا، ووزعناها حسب المرحلة التعليمية «ابتدائى وإعدادى» وحسب النوع «ولد أو بنت» وكل صنف وضعناه فى كرتونة منفصلة، حتى إن بعض أطفال المسلمين أخذوا من هدايا الدير،: «العيد هذا العام مختلف، واكتفينا بتبادل التهنئة بالتليفون».