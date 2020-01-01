علماء يختبرون حيوانا موطنه سوريا لإيجاد لقاح ضد كورونا

دخل الهامستر السوري الأليف ضمن الأنواع التي يهتم بها العلماء الذين يعملون على فهم فيروس كورونا التاجي المستجد الذي يجتاح العالم، من أجل إيجاد مصل والقضاء عليه.

وتوصل الباحثون منذ ما يقرب من 15 عاما، إلى أن الهامستر السوري يمكن أن يصيبه فيروس السارس الذي يسبب متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وكان العلماء رصدوا ظهور أعراض السارس على هذه الحيوانات خفية، ولذلك لم تحصل هذه الفئران على اهتمام كنموذج تجارب على المرض، ومع ظهور وتفشي "كوفيد 19" الفيروس التاجي الناجم عن سلالة شبيهة بـ"السارس"، تبدو النتائج "أكثر إشراقا" من خلال التجارب على الفأر السوري المسمى أيضا "الجولدن هامستر".

وأعد العالم الطبي جاسبر فوك ووتشان، من جامعة هونج كونج (HKU) وزملاؤه، دراسة جديدة، نقلوا خلالها عدوى الفيروس المستجد إلى 8 من الهامستر السوري، واستنتج أنها فقدت وزنها وصارت خاملة، وصار فروها غريبا على جسدها، واتخذت وضعية منحنية، وأصبح تنفسها سريعا.

وجاء في النتئاج أيضا أنه بعد فحص هذه الحيوانات المصابة، توصل العلماء الصينيون، الذين يعتبرون من بين عشرات المجموعات التي تتسابق لتطوير نماذج حيوانية يمكنها المساعدة في إيجاد لقاحات لجائحة كورونا، إلى أن وجود مستويات عالية من كورونا في رئتي الهامستر وأمعائه، بالإضافة إلى أن أنسجة أجسامها.

واستنتج الباحثون بعد هذه الدراسة، التي نُشرت يوم 26 مارس الماضي، أن هذه الأعراض تشبه إلى حد كبير مظاهر عدوى الجهاز التنفسي عند البشر.