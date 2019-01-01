بعد 3 أسابيع.. طبيب يستيقظ من غيبوبة كورونا: رأيت والدي الراحل

06:49 م | الأحد 19 أبريل 2020
فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

كتب: وكالات

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روى طبيب بلجيكي تجربته مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعدما أصيب به وتسبب في دخوله لغيبوبة.

وقال أنطوان ساسين طبيب المسالك البولية والبالغ من العمر 58 عاما، إنه أصيب بالفيروس التاجي، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية ونقله زملائه بمستشفى دلتا شبريك بمدينة بروكسل، إلى العناية المركزة، وفقا لـ"سبوتنيك" نقلا عن وكالة "رويترز".

وبسبب حالته السيئة دخل "ساسين" في غيبوبة لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن تكتب له النجاة ويستفيق مجددا، ليخرج من العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح الطبيب أنه اعتقد أنها النهاية وأنه حان الوقت لرحيله ولن يعود للحياة مجددا، ووصف تجربة مرضه بالمذهلة قائلا: "رأيت والدي الراحل الذي توفي قبل أربع سنوات وتحدثت معه".

وأكد أنه سعيد للغاية عندما استيقظ ووجد أصدقائه حوله، ويتطلع حاليا إلى معانقة أفراد أسرته التي لم يرها منذ تشخيص حالته وأن يقضي فترة النقاهة في المنزل.

وسجلت بلجيكا 38496 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منها 5683 حالة وفاة.

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