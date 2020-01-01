فيديو.. "توتة توتة وفي الحظر حدوتة".. ماما سماح تحكي "تاج الربيع"

10:09 م | الأحد 19 أبريل 2020
غلاف قصة تاج الربيع

غلاف قصة تاج الربيع

كتب: سلوى الزغبي

أخبار متعلقة

"توتة توتة وفي الحظر حدوتة".. ماما سماح تحكي "رسالة إلى صديقي عمر"

"توتة توتة وفي الحظر حدوتة".. ماما سماح تحكي "رسالة إلى صديقي عمر"

سلوى عثمان عن "البرنس": المسلسل حدوتة اجتماعية "مكتوبة حلو"

سلوى عثمان عن "البرنس": المسلسل حدوتة اجتماعية "مكتوبة حلو"

فيديو.. "توتة توتة وفي الحظر حدوتة".. ماما سماح تحكي "فأر في بيت تامر"

فيديو.. "توتة توتة وفي الحظر حدوتة".. ماما سماح تحكي "فأر في بيت تامر"

"توتة توتة وفي الحظر حدوتة".. ماما سماح تحكي "باهر عاشق المظاهر"

"توتة توتة وفي الحظر حدوتة".. ماما سماح تحكي "باهر عاشق المظاهر"

صغار وكبار يلتفون حول الآباء والأجداد، يستمعون للحواديت العابرة للأعمار، يزيدهم الحكي ارتباطًا، تلك العادة التي نسيتها الأجيال الجديدة حتى أعادها تجمع الأسرة بالمنزل في هذه الفترة، اتباعا لإجراءات فرض حظر التجوال من الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا بقرار حكومي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وترافق "الوطن" قراءها في تجمعهم بسلسلة حلقات "توتة توتة وفي الحظر حدوتة" والتي تحكيها كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، يوميا، وتقدم اليوم، الحدوتة الـ17 بعنوان "تاج الربيع".

بمناسبة عيد الربيع، اجتمعت الطيور والحيوانات وفكرت أن يزرع كل منهم الزهرة التي يحبها.. لكن حدثت مفاجأة مدهشة سنعرفها خلال أحداث هذه القصة المشوقة قبل احتفال المصريين بـ شم النسيم.

الأكثر قراءة

مواطن بالأقصر تطوع لتغسيل وتكفين ضحايا كورونا فوجد مفاجأة: حكاية شهامة

مواطن بالأقصر تطوع لتغسيل وتكفين ضحايا كورونا فوجد مفاجأة: حكاية شهامة

في لافتة طيبة تبين معدن أهل الصعيد، أقدم مواطن غرب الأقصر على المبادرة بتغسيل وتكفين موتى فيروس كورونا بالمجان، في جميع أنحاء المحافظة لمساعدة أهالي المتوفين
فين النمر؟.. صور تثير حيرة كل من ينظر إليها

فين النمر؟.. صور تثير حيرة كل من ينظر إليها

التقط أحد المصورين صورة مثالية لنمر ثلجي مراوغ في جبال الهملايا يحدق في الكاميرا، آثارت حيرة معظم من نظر إليها، لأنهم لم يتمكنوا من اكتشاف النمر بسهولة.
5 سيناريوهات محتملة لانتهاء "كابوس كورونا" أبرزها اللقاح

5 سيناريوهات محتملة لانتهاء "كابوس كورونا" أبرزها اللقاح

وإجابة على تساؤل "متى وكيف يمكن للعالم أن يستفيق من كابوس كورونا"، وضع الخبراء في مجال علم الفيروسات 5 مسارات متوازية، يمكن أن تهبط بمعدلات الإصابة بالفيروس
بشرى سارة للعالم.. شفاء معظم المصابين بكورونا والتعافي خلال 6 أسابيع

بشرى سارة للعالم.. شفاء معظم المصابين بكورونا والتعافي خلال 6 أسابيع

مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ظهرت بشرى سارة أخيرا، إذ إن معظم المصابين تعافوا من المرض القاتل
بينها الفيتامينات.. قائمة الصحة العالمية للأطعمة التي تقي من كورونا

بينها الفيتامينات.. قائمة الصحة العالمية للأطعمة التي تقي من كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن قائمة بالأغذية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إصابة أكثر من مليوني شخص بجميع انحاء العالم.