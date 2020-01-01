فيديو.. "توتة توتة وفي الحظر حدوتة".. ماما سماح تحكي "تاج الربيع"

صغار وكبار يلتفون حول الآباء والأجداد، يستمعون للحواديت العابرة للأعمار، يزيدهم الحكي ارتباطًا، تلك العادة التي نسيتها الأجيال الجديدة حتى أعادها تجمع الأسرة بالمنزل في هذه الفترة، اتباعا لإجراءات فرض حظر التجوال من الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا بقرار حكومي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وترافق "الوطن" قراءها في تجمعهم بسلسلة حلقات "توتة توتة وفي الحظر حدوتة" والتي تحكيها كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، يوميا، وتقدم اليوم، الحدوتة الـ17 بعنوان "تاج الربيع".

بمناسبة عيد الربيع، اجتمعت الطيور والحيوانات وفكرت أن يزرع كل منهم الزهرة التي يحبها.. لكن حدثت مفاجأة مدهشة سنعرفها خلال أحداث هذه القصة المشوقة قبل احتفال المصريين بـ شم النسيم.