لعبة النسيان وعروس بيروت.. أعمال درامية مقتبسة من نسخ أجنبية

أعمال درامية عدة تعلق بها الجمهور في رمضان، لكنها كانت مقتبسة من نسخ أجنبية، من بينها مسلسل "لعبة النسيان" ، والذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر عرضه عبر شاشة MBC مصر.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

وهناك العديد من الأعمال الدرامية المقتبسة من نسخ أجنبية، والتي نستعرض بعض منها في التقرير التالي، كالآتي:

عروس بيروت

"عروس بيروت" هو النسخة العربية للمسلسل التركي "عروس اسطنبول"، متألفا من 80 حلقة، متضمنة الكثير من التشويق والإثارة مع أحداث متسارعة، وكان يعرض مدبلجا على شبكة قنوات MBC السعودية منذ فترة، قبل قرار منع عرض المسلسلات التركية.

وعرض "عروس بيروت" سبتمبر الماضي، وقام ببطولته الفنان التونسي ظافر العابدين، والفنانة اللبنانية كارمن بصيص وتقلا شمعون وماري تريز، ومن تأليف نادين جابر، ودارت أحداثه حول قصة حب نشأت عندما يلتقي فارس بثريا، التي تعمل مغنية في أحد الملاهي الليلية، لكن لقائهما وحبهما كان سبب في بداية المشكلات خاصة بسبب رفض المحيطين لهما لهذا الحب، وخصوصًا ليلى والدة فارس".

وعن العمل التركي المقتبس منه المسلسل اللبناني، هو "عروس اسطنبول" الذي أنتج عام 2017، ومكون من 3 مواسم وكانت حلقته الأخيرة في 31 مايو عام 2019، متضمنا 87 حلقة.

المسلسل من إخراج زينب غوناي تان، وبطولة إيبيك بيلجين، إسما بوران، أسلي انفر سورييا بوران، أوزكان دينير، وتدور حول "فاروق" الذي يقع في حب "ثريا" بأحد بقاع إسطنبول، وتزوجا وانتقلا إلى منزل عائلة فاروق في بورصة.

زي الشمس

ملسلسل زي الشمس، المقتبس من الدراما الإيطالية " Sorelle"، والذي قامت ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وعرض عبر شاشة MBC مصر، رمضان الماضي.

ودارت أحداث المسلسل حول قصة شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، وتكتشف على مدار رحلة البحث العديد من الأسرار المتعلقة بحياة أختها الراحلة والتي لم تكن تعرف عنها شيئا.

أما عن الدراما الإيطالية "Sorelle" فتدور أحداثه حول "كيارا" المحامية التي تعيش في روما، بعد ما تركت مدينتها "ماتيرا"، بسبب مشاكل مع شقيقتها "إيلينا"، المنفصلة وتعيش برفقة 3 أطفال مع والدتها أنتونيا، لكن مع اختفاء "إيلينا" اضطرت "كيارا" للعودة لديارها لتكتشف موت شقيقتها الذي بدى كأنه انتحار، لكن في نهاية العمل ظهر أن ابنها الصغير ليس ابن زوجها السابق "روبرتو" ولكن ابن "مارتينو" رئيس البلدية، وأن من قتلها هو زوجها السابق حينما قامت بتهديده.

حلاوة الدنيا

في السباق الرمضاني عام 2017، عرض مسلسل "حلاوة روح" الذي قامت ببطولته الفنانة هند صبري والفنان ظافر العابدين، والذي اقتبس من مسلسل مكسيكي يحمل اسم "Terminales" إنتاج عام 2008، ومن بطولة آنا كلوديا تالانكون، وألفونسو هيريرا، وأندريس ألميدا.

"Terminales" تدرور قصته حول "أبريل ماركيز" الشابة الناجحة التي تعمل صحفية في مجلة معروفة والتي تكتشف إصابتها باللوكيميا "سرطان الدم"، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة مخاوفها في ظل قلق العائلة والأصدقاء، وتتصاعد الأحداث مع ظهور شخصيات جديدة في حياتها كاكتشاف وجود أخت غير شقيقة لها، وأيضًا مقابلة "ليو" الشاب الثري الجذاب الذي سرعان ما تكتشف إصابته هو الآخر بالسرطان.

جراند أوتيل

من نسخة إسبانية تحمل الاسم نفسه، والذي يدور حول خوليو الذي يذهب للبحث عن أخته العاملة في أحد الفنادق الكبيرة، ليكتشف مقتلها، ويبدأ رحلة البحث عن ملابسات الحادث، ويقع في حب ابنة مالكة الفندق، اقتبس مسلسل "جراند أوتيل" قصته للمشاركة في السباق الرمضاني عام 2016.

وكانت عدد حلقات النسخة الإسبانية 43 حلقة، بينما المصرية 30 حلقة فقط، وتدور أحداث "جراند أوتيل" الإسباني عام 1905، بينما المصري تدور أحداثه في الخمسينات من القرن الماضي، حيث "علي" الذي يبدأ في البحث وراء اختفاء شقيقته المريب، التي كانت تعمل خادمة في أحد الفنادق الكبرى بأسوان.

هبة رجل الغراب

واعتمادا على فكرة أمريكية، عرض مسلسل "هبة رجل الغراب" المأخوذ عن المسلسل الأمريكي "Ugly Petty" الذي تقوم ببطولته إيمي سمير غانم، ومن إنتاج شركة "سوني"، وقام بإخراجه ورشة تألفت من أربعة مخرجين.

وتدور قصة المسلسل حول هبة الفتاة غريبة الأطوار، التي تنضم إلى إحدى دور الأزياء الراقية في القاهرة، لتعمل مساعدة لرئيس مجلس الإدارة "أدهم"، حيث يظهر أنها من الصعب أن تتأقلم مع المكان، غير أنها تستطيع ذلك وتحاول من خلال مواقف كوميدية أن تتقرب إلى قلب رئيس مجلس الإدارة الذي يقع في كثير من المتاعب.

ليالي أوجيني

خلال السباق الرمضاني عام 2018، عرض مسلسل "ليالي أوجيني" المأخوذ من فورمات إسباني، والتي تدور أحداثه حول الحياة الإجتماعية لمجموعة من الناس في مدينة بورسعيد، حيث يربطهم فندق وتياترو أوجيني.

يعيش في بورسعيد بطل القصة فريد مع زوجته اللبنانية عايدة وابنتهم نادية بعد زواج تقليدي لأنها كانت زوجة أخيه الذي توفى والطفلة تكون ابنة اخيه المتوفي، وفجأة وجد أنه أصبح زوج لزوجة أخيه المتوفي وأبا لابنته، ويجد صعوبة في التأقلم في هذا الوضع.

وتأتي من القاهرة كاريمان التي تهرب بعد مشاجرة بينها وبين زوجها أدت إلى مقتله على يديها بعدما حاولت الدفاع عن نفسها حيث كان يضربها دائما، وقام قبل مقتله بإرسال طفلتها إلى باريس مع عمتها، كاريمان تهرب من القاهرة إلى بورسعيد وهناك تلتقي بفريد وأهالي تياترو أوجيني وتخفي عنهم هويتها الحقيقية وتبدأ بالعمل لكي تستطيع السفر بحثا عن ابنتها.

الباب في الباب

مسلسل "الباب في الباب" مقتبس من أحد أشهر مسلسلات السيت كوم الأمريكية Everybody Loves Raymond، والذي بدأ عام 1996 لمدة تسعة مواسم متواصلة حتى عام 2005، وعن العمل المصري فهو بطولة شريف سلامة "هشام"، كارولين خليل "دينا" وهشام إسماعيل "عصام"، ومعهما النجمين الكبيرين أحمد خليل "خليل" وليلى طاهر "كوثر".

وتدور أحداث المسلسل عن الحماة، وابنها وزوجته اللذين يسكنان في الشقة المقابلة لها، ترصد الأحداث تدخل الحماة في حياة ابنها، وما يتبع ذلك من مواقف اجتماعية في إطار كوميدي.