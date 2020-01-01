تناول هذه الأطعمة يحميك من الخرف وضعف الإدراك ومشكلات الدماغ

كشف باحثون عن أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الخضروات والأسماك أقل عرضة لمشكلات الدماغ والضعف الإدراكي والخرف.

وقالت الدكتورة إميلي تشو، من المعهد القومي للعيون في ماريلاند بالولايات المتحدة، إن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الخضراوات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك، هم أقل عرضة لخطر الخرف في السنوات المتقدمة من العمر، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ويحدث ضعف الإدراك عندما يعاني الشخص من صعوبة في التذكر أو تعلم الأشياء أو التركيز أو اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته اليومية، وأولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالأسماك لديهم معدل انخفاض أبطأ في الإدراك، حيث ارتبط استهلاك الأسماك والخضروات بكثرة بالتأثيرات الوقائية التي تحمي الدماغ وتبقيه متيقظا.

ووجد الباحثون أن النظام الغذائي المتوسطي يفيد الأشخاص الذين لديهم خطر وراثي أعلى من مرض ألزهايمر، وأولئك الذين يحملون جين" APOE"، والذي يزيد بشكل كبير من فرص الإصابة بالمرض.

وجرى تحليل الأطعمة المتوسطية بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون، وكذلك انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء والكحول.

ودرس الباحثون تجربتين لما يقارب 8 آلاف مسن، وأظهر المشاركون الذين تمسّكوا بشكل وثيق بالنظام الغذائي المتوسطي خطرا أقل للإصابة بضعف الإدراك وكان أداؤهم أعلى في الاختبارات الإدراكية، وكان لأولئك الذين لديهم استهلاك أعلى للأسماك معدل أبطأ للانخفاض المعرفي.

ونشرت الدراسة في مجلة " Alzheimer’s and Dementia ­journal "، والتي أثبتت نتائجها أن أنماط النظام الغذائي من نوع البحر الأبيض المتوسط ​​قد تعزز الاحتياطي المعرفي ضد الضعف الإدراكي والخرف.