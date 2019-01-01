150 بريطانيا كسروا قواعد التباعد الاجتماعي في جنازة.. والنتيجة كارثة

02:31 م | الأحد 19 أبريل 2020
جنازة

جنازة

كتب: الوطن

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كسر نحو 150 بريطانيا، قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها السلطات من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، للمشاركة في جنازة متوف في مقاطعة "كنت" جنوب شرقي انجلترا، لكن الأمر انتهى بمأساة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

المأساة ليست إصابات كورونا

المأساة لم تكن إصابة البعض بفيروس كورونا، لكن المشكلة أن بعضا من هؤلاء كانوا يقودون دراجات نارية، وخلال تشييع الجثمان دهست إحدى الدراجات المشاركة صبيا في الـ17 من عمره، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وتقول تقارير، إن الفتى شارك في الجنازة مشيا على الأقدام، لكن تعرض للدهس، مما أدى إلى إصابته بجروح في الرأس، ولا تزال حالته حرجة.

واعتقلت السلطات البريطانية، اثنين من مستخدمي الدراجات في الجنازة، للاشتباه بتورطهما في عملية الدهس والقيادة الخطرة من دون حيازة رخص رسمية، ورغم أن الشرطة البريطانية تمنع التجمعات الكبيرة، إلا أنها سمحت بتنظيم الجنازة، حتى تتيح للأحباء الذين فقدوا عزيزهم بأن يشاركوا في وداعه للمرة الأخيرة.

ومما أسهم في تجاوز الجنازة لخطر المنع أن الشرطة البريطانية علمت بها في وقت متأخر، وتحديدا في الليلة التي سبقتها، ولذلك لم يكن لديها الفرصة بتذكير المشاركين بإجراءات التباعد الاجتماعي، التي تسمح لعدد محدود بالمشاركة في الجنائز.

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