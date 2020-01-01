صور.. غاب البشر فانطلقت أسود البحر إلى الشوارع

12:58 م | الأحد 19 أبريل 2020
أسود البحر

أسود البحر

كتب: الوطن

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في ظل إجراءات العزل المفروضة على البشر بسبب فيروس كورونا المستجد، استفادت أسود البحر في منتجع مار ديل بلاتا على الساحل الغربي للأرجنتين، للاسترخاء ومشاهدة شواطئ جنوب أمريكا اللاتينية، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز". 

أسود البحر تلهو في مواقف السيارات 

و"أسود البحر" هذه التي اعتاد المصطافون رؤيتها تستغل هذا الوضع للمضي أبعد ممّا تصل إليه عادة على اليابسة، ويمكن رؤيتها الآن تلهو في مواقف السيارات، أو أمام متاجر الهدايا التذكارية المغلقة.

وتقع المدينة الساحلية التي تظهر بها "أسود البحر" على مسافة 400 كيلومتر جنوب غرب بوينس آيرس، ويبلغ عدد سكانها 750 ألف نسمة، واعتاد أسود البحر على صخب تلك المدينة، التي تنعم بهدوء منذ 20 مارس الماضي، في ظل العزل الإجباري على 44 مليون أرجنتيني. 

وقال خوان لورينزاني، رئيس مؤسسة "فونا أرجنتينا"، إن بسبب الحجر المنزلي، خلت الشوارع من الناس، لذلك تغامر أسود البحر بالابتعاد قليلا عن مكانها المعتاد".

كما أوضح لورينزاني أن هذه الحيوانات تزن ما بين 350 و500 كيلوغرام للأكبر حجما منها، موضحا أنها تملك القدرة على ضبط درجة حرارة أجسامها، وتسعى إلى الاحتماء من الرياح،

 

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