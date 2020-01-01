مشاهير العالم يخدمون أنفسهم خوفا من كورونا: تنظيف وطهي ورعاية كلاب

"ليس من المستحيل أن يغسلوا بأنفسهم"، بهذه الكلمات وصفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الكثير من مشاهير الفن والكرة، الذين اضطرهم فيروس كورونا إلى التأقلم على الحياة دون مساعدة من خدم منعاً للإصابة بالفيروس.

أسطورة هوليوود الممثلة جوان كولينز، 86 عاماً، نشرت صورة لنفسها مع زوجها بيرسى جيبسون، 55 عاماً، على إنستجرام، وهما يقومان بتلميع النوافذ وتغيير ملاءات السرير في منزلهما في لندن.

وأعلنت "جوان" أنها رفضت الاستعانة بعمال نظافة، بعد أن طلبت الحكومة من كل بريطاني يزيد عمره على 70 عاماً حماية نفسه من الاتصال الاجتماعي.

الثنائي الشهير فيكتوريا وديفيد بيكهام، أيضاً شاركا صورهما بينما يقومان بتنظيف منزلهما مع أطفالهما؛ "روميو" 17 عاماً، و"كروز" 15 عاماً، و"هاربر" 8 أعوام، وأشارت "فيكتوريا" إلى أنها تولت مهمة الغسيل بنفسها، بينما قام "بيكهام" بطهي الدجاج والخضراوات قائلة: "أحب قفازات التنظيف لقد صارت أصدقائي الجدد".

أما الممثلة كاثرين زيتا جونز، 50 عاماً، التي عزلت نفسها مع زوجها مايكل دوجلاس، 75 عاماً، فقد نشرت صوراً لها وهى تقوم بتحميم كلبها الأليف تايلور بنفسها، وهو نفس ما فعلته المغنية جيري هالي ويل، نجمة الفريق الغنائي سبايس جيرل، عندما ظهرت بملابس عادية بينما تقوم بغسل كلبها "فلاف" في حوض المطبخ، قائلة: "هذا فلاف يحب الاستحمام، هكذا أصبحت جميلة ونظيفة".

أما مغنى الروك البريطانى رود ستيوارت، 75 عاماً، فقد التُقطت له صور، بينما يقضى فترة العزل فى تنظيف الجراج الخاص بمنزله، بينما تقوم زوجته بيني لانكستر، مقدمة برامج تليفزيون الواقع، بتنظيف المنزل بنفسها، ونشرت "بيني" عبر حسابها على إنستجرام: "نحن في حملة تنظيف الربيع، ومما تخلصت منه علبة قهوة منتهية الصلاحية منذ 7 سنوات".