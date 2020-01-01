مشاهير العالم يخدمون أنفسهم خوفا من كورونا: تنظيف وطهي ورعاية كلاب

11:32 ص | الأحد 19 أبريل 2020
كاثرين زيتا جونز عزلت نفسها مع عائلتها بسبب فيروس كورونا- صورة أرشيفية

كاثرين زيتا جونز عزلت نفسها مع عائلتها بسبب فيروس كورونا- صورة أرشيفية

كتب: إنجي الطوخي

أخبار متعلقة

بالصور| مي سليم تخوض تجربة برامج تليفزيون الواقع بـ"كان نفسي"

بالصور| مي سليم تخوض تجربة برامج تليفزيون الواقع بـ"كان نفسي"

منع ديفيد بيكهام من القيادة بسبب "مكالمة"

منع ديفيد بيكهام من القيادة بسبب "مكالمة"

ديفيد بيكهام فى محكمة اليوم الواحد

ديفيد بيكهام فى محكمة اليوم الواحد

بعد وفاة مطرب أمريكي بفيروس كورونا.. نجوم هوليوود ينعونه

بعد وفاة مطرب أمريكي بفيروس كورونا.. نجوم هوليوود ينعونه

"ليس من المستحيل أن يغسلوا بأنفسهم"، بهذه الكلمات وصفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الكثير من مشاهير الفن والكرة، الذين اضطرهم فيروس كورونا إلى التأقلم على الحياة دون مساعدة من خدم منعاً للإصابة بالفيروس.

أسطورة هوليوود الممثلة جوان كولينز، 86 عاماً، نشرت صورة لنفسها مع زوجها بيرسى جيبسون، 55 عاماً، على إنستجرام، وهما يقومان بتلميع النوافذ وتغيير ملاءات السرير في منزلهما في لندن.

وأعلنت "جوان" أنها رفضت الاستعانة بعمال نظافة، بعد أن طلبت الحكومة من كل بريطاني يزيد عمره على 70 عاماً حماية نفسه من الاتصال الاجتماعي.

الثنائي الشهير فيكتوريا وديفيد بيكهام، أيضاً شاركا صورهما بينما يقومان بتنظيف منزلهما مع أطفالهما؛ "روميو" 17 عاماً، و"كروز" 15 عاماً، و"هاربر" 8 أعوام، وأشارت "فيكتوريا" إلى أنها تولت مهمة الغسيل بنفسها، بينما قام "بيكهام" بطهي الدجاج والخضراوات قائلة: "أحب قفازات التنظيف لقد صارت أصدقائي الجدد".

أما الممثلة كاثرين زيتا جونز، 50 عاماً، التي عزلت نفسها مع زوجها مايكل دوجلاس، 75 عاماً، فقد نشرت صوراً لها وهى تقوم بتحميم كلبها الأليف تايلور بنفسها، وهو نفس ما فعلته المغنية جيري هالي ويل، نجمة الفريق الغنائي سبايس جيرل، عندما ظهرت بملابس عادية بينما تقوم بغسل كلبها "فلاف" في حوض المطبخ، قائلة: "هذا فلاف يحب الاستحمام، هكذا أصبحت جميلة ونظيفة".

أما مغنى الروك البريطانى رود ستيوارت، 75 عاماً، فقد التُقطت له صور، بينما يقضى فترة العزل فى تنظيف الجراج الخاص بمنزله، بينما تقوم زوجته بيني لانكستر، مقدمة برامج تليفزيون الواقع، بتنظيف المنزل بنفسها، ونشرت "بيني" عبر حسابها على إنستجرام: "نحن في حملة تنظيف الربيع، ومما تخلصت منه علبة قهوة منتهية الصلاحية منذ 7 سنوات". 

الأكثر قراءة

مواطن بالأقصر تطوع لتغسيل وتكفين ضحايا كورونا فوجد مفاجأة: حكاية شهامة

مواطن بالأقصر تطوع لتغسيل وتكفين ضحايا كورونا فوجد مفاجأة: حكاية شهامة

في لافتة طيبة تبين معدن أهل الصعيد، أقدم مواطن غرب الأقصر على المبادرة بتغسيل وتكفين موتى فيروس كورونا بالمجان، في جميع أنحاء المحافظة لمساعدة أهالي المتوفين
فين النمر؟.. صور تثير حيرة كل من ينظر إليها

فين النمر؟.. صور تثير حيرة كل من ينظر إليها

التقط أحد المصورين صورة مثالية لنمر ثلجي مراوغ في جبال الهملايا يحدق في الكاميرا، آثارت حيرة معظم من نظر إليها، لأنهم لم يتمكنوا من اكتشاف النمر بسهولة.
5 سيناريوهات محتملة لانتهاء "كابوس كورونا" أبرزها اللقاح

5 سيناريوهات محتملة لانتهاء "كابوس كورونا" أبرزها اللقاح

وإجابة على تساؤل "متى وكيف يمكن للعالم أن يستفيق من كابوس كورونا"، وضع الخبراء في مجال علم الفيروسات 5 مسارات متوازية، يمكن أن تهبط بمعدلات الإصابة بالفيروس
بشرى سارة للعالم.. شفاء معظم المصابين بكورونا والتعافي خلال 6 أسابيع

بشرى سارة للعالم.. شفاء معظم المصابين بكورونا والتعافي خلال 6 أسابيع

مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ظهرت بشرى سارة أخيرا، إذ إن معظم المصابين تعافوا من المرض القاتل
بينها الفيتامينات.. قائمة الصحة العالمية للأطعمة التي تقي من كورونا

بينها الفيتامينات.. قائمة الصحة العالمية للأطعمة التي تقي من كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن قائمة بالأغذية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إصابة أكثر من مليوني شخص بجميع انحاء العالم.