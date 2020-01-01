وثيقة رسمية وكيس بقالة وفلوس تاكسي.. أسباب غريبة للإصابة بفيروس كورونا

11:11 ص | الأحد 19 أبريل 2020
وثيقة رسمية وكيس بقالة وفلوس تاكسي.. أسباب غريبة للإصابة بفيروس كورونا

وثيقة رسمية وكيس بقالة وفلوس تاكسي.. أسباب غريبة للإصابة بفيروس كورونا

كتب: عبدالرحمن قناوي

أخبار متعلقة

قصة الوثيقة الملوثة.. كيف هاجم كورونا قصر الرئاسة الأفغاني؟

قصة الوثيقة الملوثة.. كيف هاجم كورونا قصر الرئاسة الأفغاني؟

وزير التعليم: نسعى لتدريس مهارات حياتية للطلاب.. وظروف كورونا ساعدتنا

وزير التعليم: نسعى لتدريس مهارات حياتية للطلاب.. وظروف كورونا ساعدتنا

أديب لدينا الشربيني: "نفسي أفقد الذاكرة".. وترد: "نفسي أنسى كورونا"

أديب لدينا الشربيني: "نفسي أفقد الذاكرة".. وترد: "نفسي أنسى كورونا"

فيديو.. مواطنون يلجأون للأعشاب الطبيعية لرفع المناعة ضد فيروس كورونا

فيديو.. مواطنون يلجأون للأعشاب الطبيعية لرفع المناعة ضد فيروس كورونا

يكافح العالم، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومنع انتشاره والحد من تفشيه بكل الطرق الممكنة، حيث يتحصن العالم في الوقت الحالي، بالعزل والتباعد الاجتماعي لمنع وصول الفيروس، إلا أنه يستطيع في النهاية، اختراق كل النقاط الحصينة، والتسلل للأماكن المغلقة، والانتشار والتوسع عبر كل الأساليب الممكنة، حتى وإن بدت غريبة.

القصور الرئاسية، تبدو محصنة، فالحراسات والوسائل الدفاعية تنتشر أمامها وبها، كما أن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا كذلك، لابد أنها قوية بداخلها، إلا أن تلك الإجراءات، لم تمنع الفيروس من التسلل إلى القصر الرئاسي الأفغاني، والهجوم عليه وإصابة 20 موظفًا على الاقل بداخله، وإثارة الرعب في مقر حكم الرئيس الأفغاني.

وثيقة نقلت كورونا للقصر الأفغاني.. وكيس البقالة أصاب سيدة بكورونا

وتسلل فيروس كورونا المستجد إلى القصر الرئاسي الأفغاني عن طريق وثيقة رسمية، وصلت إلى القصر من دائرةٍ حكوميةٍ أخرى، وقبل وصولها إلى القصر الرئاسية أمسكتها أحد الأيادي الحاملة للفيروس، لتصبح تلك الورقة وسيلة كورونا لدخول القصر وإصابة العديد من الموظفين داخله، وعزل آخرين وأسرهم لمدة 3 أسابيع على الأقل، حسب المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأفغاني.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، طبقت ة راشيل برومرت قواعد التباعد الاجتماعي بحذافيرها، ولم تر الشارع لمدة تخطت 3 أسابيع متواصلة، إلا أن التزامها الشديد لم يمنع فيروس كورونا من الوصول إليها وإصابتها، مستخدمًا كيس البقالة الذي يصلها حتى باب منزلها.

وقالت راشيل التي تعيش في ولاية نورث كارولاينا لـ"سكاي نيوز"، إنها لم تغادر منزلها منذ منتصف مارس الماضي، عندما ذهبت إلى الصيدلية لشراء دواء، مؤكدة أنها تطبق قواعد التباعد الاجتماعي حتى مع أفراد عائلتها، إلا أنها اكتشفت في أبريل الجاري إصابتها بالفيروس عن طريق لمسها أحد أكياس البقالة التي وصلتها حتى باب منزلها، عن طريق سيدة أخرى ثبت إصابتها بعد ذلك.

النقود وسيلةٌ أخرى استخدمها فيروس كورونا للفتك بسائق تاكسي، حيث قرر سبنسر كوراش البالغ من العمر 56 عاما ويعيش مع زوجته وابنته، في تشيجويل بشمال شرق لندن، تحدي الفيروس ونقل الناس بشجاعة في أرجاء العاصمة البريطانية، إلا أنه في 18 مارس الماضي بدأت أعراض المرض بالظهور عليه، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضحت ابنته "ناتاشا"، البالغة من العمر 18 عاما، أن والدها التقط العدوى من أموال أخذها من أحد زبائنه، وعزل نفسه في المنزل، بعد ظهور الأعراض عليه، إلا أن حالته تدهورت، وتم نقله للمستشفى، حيث لقى حتفه نهاية شهر مارس الماضي.

الأكثر قراءة

مواطن بالأقصر تطوع لتغسيل وتكفين ضحايا كورونا فوجد مفاجأة: حكاية شهامة

مواطن بالأقصر تطوع لتغسيل وتكفين ضحايا كورونا فوجد مفاجأة: حكاية شهامة

في لافتة طيبة تبين معدن أهل الصعيد، أقدم مواطن غرب الأقصر على المبادرة بتغسيل وتكفين موتى فيروس كورونا بالمجان، في جميع أنحاء المحافظة لمساعدة أهالي المتوفين
فين النمر؟.. صور تثير حيرة كل من ينظر إليها

فين النمر؟.. صور تثير حيرة كل من ينظر إليها

التقط أحد المصورين صورة مثالية لنمر ثلجي مراوغ في جبال الهملايا يحدق في الكاميرا، آثارت حيرة معظم من نظر إليها، لأنهم لم يتمكنوا من اكتشاف النمر بسهولة.
5 سيناريوهات محتملة لانتهاء "كابوس كورونا" أبرزها اللقاح

5 سيناريوهات محتملة لانتهاء "كابوس كورونا" أبرزها اللقاح

وإجابة على تساؤل "متى وكيف يمكن للعالم أن يستفيق من كابوس كورونا"، وضع الخبراء في مجال علم الفيروسات 5 مسارات متوازية، يمكن أن تهبط بمعدلات الإصابة بالفيروس
بشرى سارة للعالم.. شفاء معظم المصابين بكورونا والتعافي خلال 6 أسابيع

بشرى سارة للعالم.. شفاء معظم المصابين بكورونا والتعافي خلال 6 أسابيع

مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ظهرت بشرى سارة أخيرا، إذ إن معظم المصابين تعافوا من المرض القاتل
بينها الفيتامينات.. قائمة الصحة العالمية للأطعمة التي تقي من كورونا

بينها الفيتامينات.. قائمة الصحة العالمية للأطعمة التي تقي من كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن قائمة بالأغذية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إصابة أكثر من مليوني شخص بجميع انحاء العالم.