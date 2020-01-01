لتخفيف ملل الحظر.. شباب يفاجئون سكان القاهرة بـ"بوكس" حلوى وحفل موسيقي

10:02 ص | الأحد 19 أبريل 2020
صندوق الهدايا

صندوق الهدايا

كتب: مصطفى الصبري

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البقاء في المنزل في الوقت الحالي، في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع، أمر واجب على كل المواطنين، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على المرض، وربما يكون الأمر صعبا قليلا، لذا من هذا المنطلق، قررت مجموعة من الشباب أن تخفف قليلا من حدة الملل الذي قد يعاني منه الكثيرون أثناء العزل المنزلي.

مفاجأة أدهشت المواطنين في مناطق متفرقة بالقاهرة، عندما وجدوا مجموعة من الشباب يدقون أبواب منازلهم، ويلتقونهم بابتسامة مريحة، ثم يقدمون لهم صندوقا مليئا بالهدايا، عبارة عن مجموعة من الحلوى والمقرمشات من أجل مساعدة من هم في العزل المنزلي على كسر بعض الملل الذي تسببه ساعات العزل التي صارت متشابهه.

صندوق الهدايا ليس كل ما تحمله مفاجأة مجموعة الشباب بين طياتها، بل هو مجرد مقدمة، أو دعوة، على وجه الدقة، ليشهد الناس أمرا مفرحا حضروه لهم ليشهدوه أثناء ساعات الحظر المنزلي الطويلة المتشابهه، التي تبدأ من الثامنة مساء وتنتهي في السادسة صباح اليوم التالي، لغاية يوم 23 أبريل المقبل.

"بوكس" المقرمشات والحلوى الذي أهداه الشباب للمواطنين في القاهرة، يحتوي على دعوة بين هذه الأشياء، يوجهونها للجميع، مفادها: "النهاردا الساعة 9 مساء هنحاول نهون عليكم الحظر، كل اللي محتاجين تعملوه اطلعوا في البلكونة، ويا ريت منكنش مصدر إزعاج ليكم"، مختتمين رسالتهم قائلين "نتمنى إن المفاجأة تعجبكم".

يختتم الشباب مشروعهم الذي يقدمونه أملا في إسعاد المواطنين وتهوين ساعات الحظر والملل عليهم، بحفل موسيقي يقدمونه من أعلى سطوح إحدى العمارات في كل منطقة يزوروها، مع نظم إضاءة وأغاني وموسيقى عبر "دي جي" تماما كالحفلات المعروفة، بحيث يراها ويحضرها ويستمتع بها أهل المنطقة من "بلكونات" منازلهم، خلال العزل.

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