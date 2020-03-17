من محمد صلاح إلى أزارو.. مشاهير تبرعوا لمواجهة كورونا

05:12 ص | الأحد 19 أبريل 2020
صلاح وماني

صلاح وماني

كتب: حسن شحاته

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حالة من الذعر أصابت العديد من الدول حول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي لم يفرق بين كبير وصغير، سواء معروف لدى البعض أم مجهول الهوية، الأمر الذي دفع العديد من المشاهير، للتبرع بمبالغ مالية، من أجل مساعدة المواطنين، على مواجهة الجائحة العالمية.

وكان الثلاثي صلاح وإيسكو ودروجبا، أخر المتبرعين، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي، أبرز المشاهير الذين تبرعوا لمساعدة المواطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

ريانا

تبرعت الفنانة ريانا، متعددة المواهب التي أسست منظمة كلارا ليونيل، بمبلغ 5 ملايين دولار، لدعم جهود إغاثة فيروس كورونا في الولايات المتحدة وفي العالم، وسيذهب هذا المبلغ للعديد من المؤسسات، من بينها: مؤسسة "بارتنرز إن هيلث" و"Feeding America" وصندوق الإغاثة من فيروس كورونا التابع لمنظمة الصحة العالمية، بحسب مجلة "فوربس".

رايان رينلدوز

تبرع الفنان الشهير رايان رينلدوز، وزوجته الممثلة بلاك ليفلي، بمليون دولار إلى منظمتي الغذاء "FoodBanksCanada" و"FeedingAmerica"، لمساعدة بعض السكان الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا.

كما أطلقوا مبادرة التبرع لتلك المنظمتين، لـ"من يستطيع التبرع".

محمد صلاح

حرص محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، على مد سكان مركز بسيون بمحافظة الغربية، ومسقط رأسه قرية "نجريج"، بأطنان من المواد الغذائية، في ظل الأزمة الحالية، الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجرى توزيع المواد الغذائية، لمساعدة عدد كبير من الأسر المتضررة، بسبب انتشار فيروس كورونا، وإصابة 7 من أبناء بسيون بالفيروس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

صامويل إيتو

ذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على "تويتر"، أن مهاجم المنتخب الكاميروني السابق "إيتو"، قرر توزيع الإمدادات الصحية والغذائية على 100 ألف شخص، للمساعدة فى دعم جهود مكافحة الوباء العالمي، في بلاده.

إيسكو

أطلق إيسكو لاعب ريال مدريد وصديقته، حملة للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا، تمكن خلالها، من جمع نصف مليون يورو ستخصص لشراء معدات طبية.

وقام اللاعب بشراء جهاز تنفس اصطناعي لمستشفى في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كشف عن قرب وصول الدفعة الثانية من التبرعات والتي تتضمن 25 ألف قناع طبي قريبا، بحسب "سبوتنيك".

نيمار

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، تبرع بمبلغ 5 ملايين ريال برازيلي أي ما يوازي 881 ألف يورو للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البرازيل.

روبرت ليفاندوفسكي

أكدت صحيفة "جازيتا فيبورسا" البولندية، أن النجم البولندي ليفاندوفسكي وزوجته تبرعا بنحو 48 ألف دولار، لصالح أحد المستشفيات في بلاده، من أجل توفير مستلزمات وقائية للأطقم الطبية بها.

نوفاك ديوكوفيتش

كما تبرع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا في التنس، لأحد مستشفيات مدينة بيرجامو الإيطالية، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، خاصة وأن إيطاليا من أكثر البلاد تضررا من الفيروس المستجد.

ساديو ماني

وتداول العديد من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو للدولي السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، يعلن خلاله مساهمته في علاج مرضى فيروس كورونا في السنغال، من خلال التبرع بـ45 ألف يورو لوزارة الصحة السنغالية.

وليد أزارو

ودعا المهاجم المغربي وليد أزارو، لمبادرة رائعة لمواجهة كورونا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، معلقًا: "ولأن أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل، أعلن عن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا معيل لها ولا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل، أرجو من المشاهير والفنانين مساعدة العائلات في ظروف صعبة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

حميد أحداد

واستجاب المغربي حميد أحداد، لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء المغربي، لمبادرة مواطنه وليد أزارو لاعب الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي.

وكتب "أحداد" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بعد إغلاق عدد كبير من المحلات سوف يتوقف الدخل عند العديد من العائلات، فلذلك سأخصص جزءا من راتبي للعائلات، التي لا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل".

وأضاف: "أرجو من المشاهير مساعدة العائلات في ظرفية صعبة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.. التضامن واجب".

عبد الرزاق حمدالله

كما استجاب عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر السعودي، أيضًا لنداء مواطنيه أزارو وأحداد، لمواجهة كورونا.

وكتب "حمدالله" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، في ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنا مع إخواننا في المغرب ومن باب المسؤولية كل حسب قدرته، لقد قررت أن أتكفل بـ1000 أسرة، كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

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