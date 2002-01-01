لا علاقة له بالحيوانات.. مكتشف الإيدز يوضح سبب نشأة كورونا

09:55 م | السبت 18 أبريل 2020
كورونا

كورونا

كتب: وكالات

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"مختبر أم حيوانات؟"، تساؤلات كثيرة دارت في أذهان الجميع منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الأمر الذي دفع الكثير من العلماء للبحث عن السبب الحقيقي لظهور الجائحة العالمية.

وصرح عالم الفيروسات الحائز على جائزة نوبل عام 2008 لاكتشافه الفيروس المسبب لمرض الإيدز، لوك مونتانييه، أن فيروس كورونا أنشئ في مختبر، فهو يحتوي على جزيئات فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وذكر البروفسور في مقابلة مع صحيفة محلية، أن الفيروس التاجي الجديد أتى من ووهان في الصين، ولكنه أنشئ في مختبر حيث أدخل الباحثون فيه أجزاء من الحمض النووي من فيروس الإيدز، فيروس نقص المناعة البشرية، ثم انتشر فيروس كورونا بسبب "حادث صناعي"، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

وأكد اختصاصي الفيروسات، على أن الرواية حول إصابة البشر بالفيروس من الحيوانات البرية أسطورة جميلة.

ورجح "مونتانييه"، أن ابتكار فيروس كورونا، بدأ منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقال العالم ربما حدث هذا عند محاولة صنع لقاح يحمي من فيروس نقص المناعة البشرية.

وتم تأكيد رأي العالم من خلال دراسة اثنين من علماء الأحياء الصينيين، بوتاو شياو ولي، حيث توصلوا إلى استنتاج مفاده أن مصدر المرض هو المختبرات العلمية الواقعة في ووهان، على بعد 280 مترا من سوق المأكولات البحرية، ويتم إجراء التجارب على الخفافيش.

كما تحدث العلماء عن مختبر آخر، على بعد 12 كيلومترا من سوق المأكولات البحرية، حيث أجريت التجارب على فيروس "سارس-كوف"، الذي تسبب في وباء السارس في 2002-2003، والخفافيش هي حاملة له، بحسب ما نقلته "ديلي ميل".

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