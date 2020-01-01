"عزبة قرني" بقت تفتح النفس: ترميم ودهان وشجر أمام البيوت

رغم الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، فإن مبادرات الخير مستمرة، فداخل عزبة قرنى، بمركز أطفيح، التابعة لمحافظة الجيزة، تم الانتهاء من بناء أسقف وإعادة هيكلة 18منزلاً، وتركيب بلاط إنترلوك، ودهان جدران الشوارع باللون الأزرق الفاتح، وزراعة الأشجار، مع توخى الحذر واتباع الإجراءات الوقائية أثناء العمل على تطوير العزبة.

بالتعاون مع روتارى مصر، بنك الطعام، ومصر الخير، تم تطوير المنازل، وبناء أسقف تتحمل أمطار الشتاء، وأيضاً تم تشجير المنازل ودهان الجدران بلون مبهج: «كنا بنوزع كمامات على العمال وهما شغالين ومش كل العمالة بتشتغل فى دورية واحدة، كنا بنقسمهم ناس تشتغل الصبح وناس تشتغل بعد الضهر»، حسب أحمد القاضى، منسق المبادرة بنادى روتارى، مؤكداً أن العمل فى العزبة بدأ منذ 4 شهور، وبعد انتشار فيروس كورونا المستجد تم وقف المبادرة، واستؤنف العمل مرة أخرى، مع الالتزام بالتطهير والتعقيم المستمر أثناء العمل على التطوير: «السكان فى العزبة ساعدونا كتير جداً، ماكانوش بيخرجوا من البيت عشان مايعملوش زحمة تعطل العمل فى الشارع».

قامت المبادرة أيضاً بتأسيس السباكة والكهرباء ببعض المنازل التى كان ينقصها دورات مياه وكهرباء، ومساعدة المرضى وذوىا لاحتياجات الخاصة، من خلال التبرع لهم بالأدوية التى يحتاجونها.