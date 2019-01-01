أم تصيب 17 طفلا من أولادها بفيروس كورونا عن طريق الخطأ

نقلت أم عن طريق الخطأ عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لـ17 فرد من أولادها، فيما لم يصب الطفل الـ18 بالمرض دون أن تدرك أنها حاملة للفيروس.

وقالت السيدة بريتاني جينسيك، وتعيش في بينفيلد بمدينة نيويورك الأمريكية، إنها نقلت الفيروس التاجي لأطفالها والتي تبنت معظمهم منذ خمسة أسابيع، عن طريق الخطأ إذ لم تظهر أي أعراض على الإطلاق ولم تكتشف أنها حاملة للمرض إلا بعد إصابة أطفالها، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبدأ الأطفال الـ17 في إظهار الأعراض واحدا تلو الأخر، ووصفته "بريتاني" بأنه مثل قطار شحن ضرب أسرتها فجأة، دون أن تعرف من أين أصيبت بالفيروس.

وعبرت الأم عن قلقها على أطفالها قائلة: كان الأمر مرعبا، لقد أخافني الأمر كثيرا".

وحاليا "بريتاني" في طريقها للتعافي التام بعد أسابيع من العزلة، وطلبت من صديقها مات مووينو، الرئيس التنفيذي لشركة "Purify Global" تظهير منزلها، تجنبا لعدم إصابة أي شخص أخر بالمرض.